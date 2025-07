【ソフマップ:「Nintendo Switch 2」抽選販売】 抽選受付期間:7月4日16時~7月7日10時まで

ソフマップは、Nintendo Switch 2の抽選販売受付を7月4日16時より開始した。申込期間は7月7日10時まで。

ソフマップにて「Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)」および「マリオカート ワールド セット」の2商品を対象とした抽選受付がスタートした。参加の条件として「ソフマップ」会員であることと、EC会員に登録しメールマガジンの受信を希望していること、2023年7月1日より2025年6月30日の期間中にソフマップ店舗またはオンラインショップでの購入履歴があることの3つが設定されており、条件を満たしていない場合は申込みを行なっても抽選対象外になる。

抽選結果は7月10日10時にメールにて案内が送付される予定で、購入期間は7月10日10時より7月12日10時まで。オンラインショップでは7月12日以降、入荷次第の発送となる。

□ソフマップの「Nintendo Switch 2」抽選販売ページ

