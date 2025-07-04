¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Û²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤«¡© Ê¡ÅÄÀµÇî¤¬¹Í¤¨¤ëJ1»ÄÎ±¾ò·ï¤È´¬¤ÊÖ¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£J1ºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££²ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¡£Ê¡ÅÄÀµÇî¤¬J1»ÄÎ±¾ò·ï¤È£Ö»ú²óÉü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡£¡ÚÁª¼ê¤ËÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤«¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡Û
¡¡²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££¶·î15Æü¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤Ç£°¡Ý£±¤ÈÇÔÀï¡££¶·î25Æü¤ÎFCÅìµþÀï¤Ï£°¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÔ¡££¶·î28Æü¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤Ï£±¡Ý£±¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£¤³¤ì¤Ç22Àï¤ò½ª¤¨¤Æ£³¾¡£¶Ê¬13ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ15¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î20°Ì¡£»ÄÎ±¤òÁè¤¦¿·³ã¡Ê19°Ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ19¡Ë¡¢FCÅìµþ¡Ê16°Ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ26¡Ë¤é¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤ÏÄË¤¤¡Ê£··î£²Æü»þÅÀ¡¢»ÄÎ±·÷Æâ¤Î17°Ì¡¦¾ÅÆî¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£¸¡Ë¡£
J1ºÇ²¼°Ì¤Î²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤â¤Þ¤À£±ÆÀÅÀ¤È¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡¡photo by Fujita Masato
¡¡º£µ¨¤Î¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢£±¾¡£µÊ¬£µÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£¸¤È¶ì¤·¤ß¡¢£´·î¤Ë¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¥¹¥Î¡¼¥Ü¤ò´ÆÆÄ¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²¾¡£¶ÇÔ¤È¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«°²½¤Î°ìÅÓ¤Ç¡¢£¶·î19Æü¤Ë¥¥¹¥Î¡¼¥Ü´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢ÂçÅç½¨É×´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤«¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤«¤¬´ÆÆÄ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤êÆñ¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤òÂçÅç´ÆÆÄ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ£Ö»ú²óÉü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤»Å»ö¤À¡£Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î´îÅÄÂóÌé¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹°¦¡×¤ò´Ó¤¯Áª¼ê¤Ïµ©¤Ç¡¢²¾¤Ë¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬J2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤é¡¢¼«¿È¤â°ì½ï¤ËJ2¤òÀï¤ª¤¦¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Íèµ¨¤Î½êÂ°Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤è¤ê¤â¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÁö¤ëÁª¼ê¤¬¸½¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ø¤È°Ü¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Òë¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍÆ°×¡Ê¤¿¤ä¤¹¡Ë¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¡Ú¹¶¼é¤Ë¿Íºà¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡Û
¡¡Áª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¿ÍºàÆñ¤Î²ò¾Ã¤À¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÛË¬´Ö¹¬À®¤â¥±¥¬¡£ºÇ¶á¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥ó¤ÎÁêÊý¤È¤·¤ÆËÜÍè¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾¾¸¶·ò¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£CB¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£²Æ¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ç¥Æ¥³Æþ¤ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¥Ê¥¿¤ò¿¶¤ë¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¹¶·â¿Ø¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤Ï£±¥È¥Ã¥×¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢±¦¤Ë¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¢º¸¤Ë¥¨¥¦¥Ù¥ë¤òÃÖ¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î³°¹ñ¿Í¥È¥ê¥ª¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±£²Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï³«ËëÀï¤ÎPK¤Çµó¤²¤¿£±¥´¡¼¥ë¤Î¤ß¡£¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤Î¤È¤³¤í¤Ç»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤À¡£
¡¡Éü³è¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¯µ¯ÍÑ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Î»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¹¶·â¿Ø¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¼êÎ©¤Æ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Î·àÅª¤Ê²þÁ±¤ÏË¾¤à¤Ù¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥¿¥ë¾¡¤ÁÅÀ¤Î£³Ê¬¤Î£²Á°¸å¤¬Í¥¾¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢£³Ê¬¤Î£±Á°¸å¤¬»ÄÎ±¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£20¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦J1¤Î¾ì¹ç¡¢£±¥Á¡¼¥à38»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¾¡¤ÁÅÀÁí¿ô¤Ï114¡£¤½¤Î£³Ê¬¤Î£²¤Ê¤é76¡¢£³Ê¬¤Î£±¤Ê¤é38¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÍ½Ð¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤Ê¤¤¸½ºß¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¥é¥¤¥ó¤Ï76¤è¤ê¤â²¼¤¬¤ê¡¢»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤Ï38¤è¤ê¤â¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ40Á°¸å¤¬»ÄÎ±¤ÎÌÜÅÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú£±¾¡£±Ê¬£±ÇÔ°Ê¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Í×¡Û
¡¡¤³¤ì¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¾¡¤ÁÅÀ40¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê16»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ25¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£2019Ç¯¡¢2022Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤·¤¿º¢¤Ê¤é¤Ð¡¢´ÊÃ±¤ËÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÅÀ¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤Î¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêÅö¤Êº¤Æñ¤Ê¿ô»ú¤À¤í¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë£³»î¹ç¤ò£±¾¡£±Ê¬£±ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£´¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Î£±»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ20¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ÄÇÈ¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð£µÏ¢¾¡¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÂçÅç´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤ë¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î´ÆÆÄÁª¤Ó¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«Ëë°ÊÍè¡¢°ìÅÙ¤âJ2¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¤¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î²ç¾ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ÄÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤È¤·¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¤ò¸£°ú¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢²Æ¾ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£