ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。6月29日(日)の放送では、「人間のパワー感じる!『〜MAN』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ

・1位:西城秀樹「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」・2位:百田夏菜子「ukiukihuman!」・3位:ビリー・ジョエル「Piano Man」・4位:サザンオールスターズ「イエローマン〜星の王子様〜」・5位:RADIO FISH「PERFECT HUMAN」・6位:スティング「Englishman in New York」・7位:BUMP OF CHICKEN「ロストマン」・8位:アン・ルイス「WOMAN」・9位:My Little Lover「Man & Woman」・10位:ロイ・オービソン「Oh, Pretty Woman」今回の「人間のパワー感じる!『〜MAN』ソングTOP10」は、イントロからサックスの音が大人の雰囲気を醸し出す、6位のスティング「Englishman in New York」や、タイトル通り、儚い鍵盤の音に、明日へ活力を見出す3位のビリー・ジョエル「Piano Man」など、人生経験豊富な人間模様を映し出す洋楽もランクインするなか、一体感を生み出す振付が登場し、一緒に歌って踊って盛り上がることができる、百田夏菜子さん「ukiukihuman!」、西城秀樹さん「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」がワンツーフィニッシュ!という結果となりました。ランクインした曲の多くに共通しているのは、時代や場所が変わっても当てはまる、普遍的な描写で今を描き、未来に期待する表現が登場する点です。相性ピッタリな完璧な人と出会い、ハッピーな気持ちになっている人も、何かの壁にぶつかり、先が見えない迷子になってる人も、みんな違った過去があり、必ず明日がやってきます。そんな人生を切り取り、今より先には楽しいことが、たくさん待っていることを信じている曲が揃っていたのではないでしょうか。高い人間力と強いパッションを感じる、すばらしい曲が揃ったTOP10となりました。次回、7月6日(日)の放送テーマは「星に願いを! 七夕ソングTOP10」です。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹