【第223話】 6月27日 公開 価格:110コイン

小学館は、漫画・太田垣康男氏、原案・矢立肇氏と富野由悠季氏のマンガ「機動戦士ガンダム サンダーボルト」第223話をビッコミにて公開した。価格は110コイン。

本作は、1年戦争末期に地球連邦軍とジオン公国軍が激しい戦闘を繰り広げた「サンダーボルト宙域」や一年戦争終結直後の地球を舞台に、戦場の現実をリアルに描く大人の「ガンダム」物語。現在最終章に突入しており、本話を含め最終回まであと7話となる。

なお、現在ビッコミでは、第221話や第220話が無料で公開されている。

かつてない、新たな一年戦争ここに!イオとダリル、二人の宿命の対決を見よ。

宇宙世紀0079年。宇宙都市・サイド3が「ジオン公国」を名乗り、地球連邦政府に対して独立を宣言…戦争が始まった。開戦から一年…大規模な戦争により破壊されたスペースコロニーや戦艦のデブリが舞う暗礁宙域・通称“サンダーボルト宙域”では、制宙権を巡りジオン公国軍と地球連邦軍による激しい戦闘が行われていた。この“サンダーボルト宙域”から始まるイオとダリル、二人の男の物語…! ガンプラ化、アニメ化も果たした、圧倒的魅力を放つ「太田垣版ガンダム」見参!!

