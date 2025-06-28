福岡vs神戸 スタメン発表
[6.28 J1第22節](ベススタ)
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 29 前嶋洋太
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
FW 27 碓井聖生
監督
金明輝
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 2 飯野七聖
FW 13 佐々木大樹
FW 23 広瀬陸斗
控え
GK 21 新井章太
DF 16 カエターノ
DF 31 岩波拓也
DF 66 松田陸
MF 14 汰木康也
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 27 エリキ
監督
吉田孝行
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 29 前嶋洋太
DF 47 橋本悠
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
FW 27 碓井聖生
監督
金明輝
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 2 飯野七聖
FW 13 佐々木大樹
FW 23 広瀬陸斗
控え
GK 21 新井章太
DF 16 カエターノ
DF 31 岩波拓也
DF 66 松田陸
MF 14 汰木康也
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 27 エリキ
監督
吉田孝行