ÆÁÅç»Ô¤Î»³Ãæ¤«¤é£²¿Í¤Î°äÂÎ¡¡¥¤¥Î¥·¥·¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤«¡ÚÆÁÅç¡Û
6·î26ÆüÌë¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î»³Ãæ¤ÇÃËÀ2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÃËÀ2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÂ¦¹Â¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤òÊá³Í¤¹¤ëæ«¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°äÂÎ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô½ÂÌîÄ®¡¢¤È¤¯¤·¤ÞÆ°Êª±à¤«¤éÅì¤Ë800¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î»³Ãæ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å8»þ¤¹¤®¡¢¼ãÌÚ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥Î¥·¥·¤Îæ«¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¡¢110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÁÜº÷¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈ¯¸«¤·¤¿ÃËÀ¡Ë
¡Ö¡Ê¼ãÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤³¤³¤Ë¤à¤³¤¦¸þ¤¤¤Æ¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×
¡Ö±ü¤µ¤ó¤«¤é¡Ø²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ó¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Í½´¶¤Ï¤·¤¿¡×
¡Ö¸µ¡¦·Ù»¡½ðÄ¹¤ä¤±¤ó¤Ê¡¢¤¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿Í¤ä¤±¤ó¡£Ï¢Íí¤È¤ì¤ó¤ä¤¤¤¦¤ó¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤§¡×
¸©ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÎÄÍ§²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÄ»Õ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸©Æâ¤Ç¼íÎÄÃæ¤ËÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈ¯¸«¤·¤¿ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤¬¡ÊÃö¤Î¡ËÂÀ×¤¸¤ã¤ï¡£20´Ó¤¯¤é¤¤80¥¥í¤¯¤é¤¤¡£ÇÏÎÏ¤¬°ã¤¦¡£·Ú»Í¤¬¥¬ー¥Ã¤È¡¢Íè¤ë¤ó¤È°ì½ï¡£»ß¤Þ¤é¤Ø¤ó¡×
°äÂÎ¤Ï¡¢2¿Í¤È¤âÊ£¿ô²Õ½ê¤«¤é½Ð·ì¤¬¸«¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»ö·ï¡¦»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÕ¶á¤Î¾®³Ø¹»¼þÊÕ¤Ç¡¢ÅÐ²¼¹»»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£