¡Ú±Ç²è¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Û¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê¡ª ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó¤ª¤Ò¤í¤á
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù¤Ë·èÄê¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡Ö¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ê¤¼¤« ¡ÉÍî¤ÁÃå¤¯¡É ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤½¤ó¤Ê»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¡¢¤µ¤à¤¬¤ê¤Î ¡É¤·¤í¤¯¤Þ¡É ¤ä¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤ ¡É¤Ú¤ó¤®¤ó¡©¡É ¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¡Ê¡©¡ª¡Ë¤Î ¡É¤È¤ó¤«¤Ä¡É ¡¢¤Ï¤º¤«¤·¤¬¤ê¤ä¤Î ¡É¤Í¤³¡É ¡¢ÀµÂÎ¤ò¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë ¡É¤È¤«¤²¡É ¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤±¤É¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ú¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Û¡£2019Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¤È¤Ó¤À¤¹³¨ËÜ¤È¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥³¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬300Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ ¡ÉÂç¤Ò¤Ã¤È¡É ±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀ®Ä¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£ÅÙ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢±À¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¶õ¤Î²¦¹ñ¡£¤¢¤ëÆü¡¢±«Â³¤¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ÎÄ®¤Ë¡¢¶õ¤Î²¦¹ñ¤«¤é¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢±«¤ÎÃæ¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¾å¤²¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤¬¡£±À¤ÎÎö¤±ÌÜ¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¸÷¤ÇÎÉ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¤Û¤ó¤Î¤ê¡Ä¡Ä¡ª¡¡±«¤ËÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤À¤±»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤²¤â¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤È¡Ö¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤¬¡¢¤ª¤¦¤¸¤¿¤Á¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¡£
ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖËÁ¸±¤¬¶õ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤¬±À¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤ª¤¦¤¸¤ò½õ¤±¤¿¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¤¦¤¸¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ±À¤Ë¾è¤êÁÇÅ¨¤Ê²¦¹ñ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ä¤Î¤ª¤¦¤¸¤È°ì½ï¤Ë²¦¹ñ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¡ª¡¡¤·¤í¤¯¤Þ¡¢¤Ú¤ó¤®¤ó¡©¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¡¢¤Í¤³¡¢¤È¤«¤²¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤Ë¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¡¢Î¹¤ÎÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë ¡ÉËÁ¸±°áÁõ¡É ¤ò¤ª¤Ò¤í¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊó¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¡©¡©¡©¡×¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢»ëÄ°É¬¿Ü¡ª
¤½¤·¤Æº£²ó¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë°æ¥Î¸¶²÷É§¤ÈËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡ã¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§°æ¥Î¸¶²÷É§ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¤¤Ä¤â¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¿·¤·¤¤¥³¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´Ø·¸À¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¸«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¹¤ß¤Ã¥³¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
¤·¤«¤âº£ÅÙ¤Ï¶õ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¿·¤·¤¤²¿¤«¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ã¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß ¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¶õ¤Î²¦¹ñ¤Ç¤¹¡£
¶õ¤Ë²¦¹ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¤ª¾ë¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ê¤Î¤«¡¢²¦¹ñ¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤Î¸å¤í¤Î¥³¤¬°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¤âÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½©¤Î¸ø³«¤ò¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤È¤ó¤«¤Ä¤È¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¤âµ¤¹ç¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¤â¡Ú¤¢¤²¤¢¤²¡Û¤ÊÊª¸ì¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ÊC¡Ë2025 ÆüËÜ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¶¨²ñ±Ç²èÉô
¡ä¡ä¡ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡Ö¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ê¤¼¤« ¡ÉÍî¤ÁÃå¤¯¡É ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤½¤ó¤Ê»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¡¢¤µ¤à¤¬¤ê¤Î ¡É¤·¤í¤¯¤Þ¡É ¤ä¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤ ¡É¤Ú¤ó¤®¤ó¡©¡É ¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¡Ê¡©¡ª¡Ë¤Î ¡É¤È¤ó¤«¤Ä¡É ¡¢¤Ï¤º¤«¤·¤¬¤ê¤ä¤Î ¡É¤Í¤³¡É ¡¢ÀµÂÎ¤ò¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë ¡É¤È¤«¤²¡É ¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤±¤É¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ú¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Û¡£2019Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¤È¤Ó¤À¤¹³¨ËÜ¤È¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥³¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬300Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ ¡ÉÂç¤Ò¤Ã¤È¡É ±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀ®Ä¹¡£
º£ÅÙ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢±À¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¶õ¤Î²¦¹ñ¡£¤¢¤ëÆü¡¢±«Â³¤¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ÎÄ®¤Ë¡¢¶õ¤Î²¦¹ñ¤«¤é¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢±«¤ÎÃæ¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¾å¤²¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤¬¡£±À¤ÎÎö¤±ÌÜ¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¸÷¤ÇÎÉ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¤Û¤ó¤Î¤ê¡Ä¡Ä¡ª¡¡±«¤ËÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤À¤±»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤²¤â¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤È¡Ö¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤¬¡¢¤ª¤¦¤¸¤¿¤Á¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¡£
ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖËÁ¸±¤¬¶õ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤¬±À¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤ª¤¦¤¸¤ò½õ¤±¤¿¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¤¦¤¸¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ±À¤Ë¾è¤êÁÇÅ¨¤Ê²¦¹ñ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ä¤Î¤ª¤¦¤¸¤È°ì½ï¤Ë²¦¹ñ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¡ª¡¡¤·¤í¤¯¤Þ¡¢¤Ú¤ó¤®¤ó¡©¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¡¢¤Í¤³¡¢¤È¤«¤²¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤Ë¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¡¢Î¹¤ÎÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë ¡ÉËÁ¸±°áÁõ¡É ¤ò¤ª¤Ò¤í¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊó¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¡©¡©¡©¡×¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢»ëÄ°É¬¿Ü¡ª
¤½¤·¤Æº£²ó¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë°æ¥Î¸¶²÷É§¤ÈËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡ã¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§°æ¥Î¸¶²÷É§ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¤¤Ä¤â¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¿·¤·¤¤¥³¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´Ø·¸À¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¸«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¹¤ß¤Ã¥³¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
¤·¤«¤âº£ÅÙ¤Ï¶õ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¿·¤·¤¤²¿¤«¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ã¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß ¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¶õ¤Î²¦¹ñ¤Ç¤¹¡£
¶õ¤Ë²¦¹ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¤ª¾ë¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ê¤Î¤«¡¢²¦¹ñ¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤Î¸å¤í¤Î¥³¤¬°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¤âÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½©¤Î¸ø³«¤ò¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤È¤ó¤«¤Ä¤È¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¤âµ¤¹ç¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¤â¡Ú¤¢¤²¤¢¤²¡Û¤ÊÊª¸ì¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ÊC¡Ë2025 ÆüËÜ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¶¨²ñ±Ç²èÉô