TUY

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂæÉ÷Âè£²¹æ¤Ï¡¢ÉãÅç¤ÎËÌËÌÀ¾Ìó£²£¹£°¥­¥í¤ò£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£²£µ¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂæÉ÷2¹æ¾ðÊó¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡ÄÅìµþ¡¦´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈÂæÉ÷¤¬Äãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â±«¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ëÌÏÍÍ¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½

ÂæÉ÷Âè£²¹æ¤Ï¡¢£²£´Æü£¹»þ¤Ë¤ÏÉãÅç¤ÎËÌËÌÀ¾Ìó£²£¹£°¥­¥í¤ÎËÌ°Þ£²£¹ÅÙ£²£µÊ¬¡¢Åì·Ð£±£´£°ÅÙ£µ£µÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£²£µ¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£´¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¤ÇÃæ¿´¤ÎËÌÅìÂ¦£²£¸£°¥­¥í°ÊÆâ¤ÈÆîÀ¾Â¦£±£±£°¥­¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂæÉ÷¤Ï¤³¤Î¸å¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢£±£²»þ´Ö¸å¤Î£²£´Æü£²£±»þ¤Ë¤ÏÈ¬¾æÅç¤ÎÆîÌó£²£´£°¥­¥í¤ÎËÌ°Þ£³£±ÅÙ£°£°Ê¬¡¢Åì·Ð£±£´£°ÅÙ£°£µÊ¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£¶£µ¥­¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

£²£´»þ´Ö¸å¤Î£²£µÆü£¹»þ¤Ë¤ÏÈ¬¾æÅç¤ÎÆîÌó£¹£°¥­¥í¤ÎËÌ°Þ£³£²ÅÙ£²£°Ê¬¡¢Åì·Ð£±£³£¹ÅÙ£´£°Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£¹£µ¥­¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢ÂæÉ÷¤äÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤¬Í½Êó±ß¤ËÆþ¤ë³ÎÎ¨¤Ï£·£°¡ó¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ

ÂæÉ÷Âè2¹æ(¥»ー¥Ñ¥Ã¥È)
2025Ç¯06·î24Æü09»þ45Ê¬È¯É½


24Æü09»þ¤Î¼Â¶·

¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ÉãÅç¤ÎËÌËÌÀ¾Ìó290km
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ29ÅÙ25Ê¬ (29.4ÅÙ)
Åì·Ð140ÅÙ55Ê¬ (140.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1004 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ËÌÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
ÆîÀ¾Â¦ 110 km (60 NM)


24Æü21»þ¤ÎÍ½Êó

¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    È¬¾æÅç¤ÎÆîÌó240km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ31ÅÙ00Ê¬ (31.0ÅÙ)
Åì·Ð140ÅÙ05Ê¬ (140.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ 15 km/h (9 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    65 km (35 NM)


25Æü09»þ¤ÎÍ½Êó

¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    È¬¾æÅç¤ÎÆîÌó90km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ32ÅÙ20Ê¬ (32.3ÅÙ)
Åì·Ð139ÅÙ40Ê¬ (139.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    95 km (50 NM)