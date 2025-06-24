ÂæÉ÷2¹æ¾ðÊó¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡ÄÅìµþ¡¦´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈÂæÉ÷¤¬Äãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â±«¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ëÌÏÍÍ¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½
ÂæÉ÷Âè£²¹æ¤Ï¡¢ÉãÅç¤ÎËÌËÌÀ¾Ìó£²£¹£°¥¥í¤ò£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£²£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂæÉ÷2¹æ¾ðÊó¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡ÄÅìµþ¡¦´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈÂæÉ÷¤¬Äãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â±«¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ëÌÏÍÍ¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½
ÂæÉ÷Âè£²¹æ¤Ï¡¢£²£´Æü£¹»þ¤Ë¤ÏÉãÅç¤ÎËÌËÌÀ¾Ìó£²£¹£°¥¥í¤ÎËÌ°Þ£²£¹ÅÙ£²£µÊ¬¡¢Åì·Ð£±£´£°ÅÙ£µ£µÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£²£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£´¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¤ÇÃæ¿´¤ÎËÌÅìÂ¦£²£¸£°¥¥í°ÊÆâ¤ÈÆîÀ¾Â¦£±£±£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£´»þ´Ö¸å¤Î£²£µÆü£¹»þ¤Ë¤ÏÈ¬¾æÅç¤ÎÆîÌó£¹£°¥¥í¤ÎËÌ°Þ£³£²ÅÙ£²£°Ê¬¡¢Åì·Ð£±£³£¹ÅÙ£´£°Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£¹£µ¥¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂæÉ÷¤äÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤¬Í½Êó±ß¤ËÆþ¤ë³ÎÎ¨¤Ï£·£°¡ó¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ
ÂæÉ÷Âè2¹æ(¥»ー¥Ñ¥Ã¥È)
2025Ç¯06·î24Æü09»þ45Ê¬È¯É½
24Æü09»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÉãÅç¤ÎËÌËÌÀ¾Ìó290km
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ29ÅÙ25Ê¬ (29.4ÅÙ)
Åì·Ð140ÅÙ55Ê¬ (140.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÀ¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1004 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ËÌÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
ÆîÀ¾Â¦ 110 km (60 NM)
24Æü21»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è È¬¾æÅç¤ÎÆîÌó240km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ31ÅÙ00Ê¬ (31.0ÅÙ)
Åì·Ð140ÅÙ05Ê¬ (140.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÀ¾ 15 km/h (9 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
25Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è È¬¾æÅç¤ÎÆîÌó90km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ32ÅÙ20Ê¬ (32.3ÅÙ)
Åì·Ð139ÅÙ40Ê¬ (139.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)