J1¢ªJFL°ÜÀÒ¡Ä¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¾×ÆÍ¡×¡¡´¶¤¸¤¿°Õ¼±¤Î°ã¤¤¡Ö¼ã¼ê¤¬´Å¤Ã¤Á¤ç¤í¤¤¡×
¾®ÎÓÍ´´õ¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ï6·î15Æü¡¢JFLÂè12Àá¤Ç¥¯¥ê¥¢¥½¥ó¿·½É¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢JFL»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1Ëü6755¿Í¤Î´Ñ½°¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¡£¤½¤ó¤Ê°ìÀï¤Î·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¸åÈ¾AT¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¾®ÎÓÍ´´õ¤Î¥é¥Ü¡¼¥Ê¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾®ÎÓ¡£2023¡¢24Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¿·¹ñÎ©¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÆâÍÆ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢1Ëü6755¿Í¤Î´Ñ½°¤Ë³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¹ñÎ©³«ºÅ¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿·½É¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¾®ÎÓ¤¬Á°Àþ¤Ç¿ï½ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¤â·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾AT¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥é¥Ü¡¼¥Ê¤Ç¥Ñ¥¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿MFÆ£Åç¼ùµ³Ìé¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òFWÆ£ËÜ·ûÌÀ¤¬·è¤á¤¿¡£
¡¡JFL¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹¥¥²¡¼¥à¤Ë¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤¯¤é¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áê¼ê¤Ë¤â¤¤¤ë¤È¡¢ÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡×¤È¾®ÎÓ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤«¤±¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¢¥½¥óÂ¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¤«¤é3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼²¼¤²¤ÆJFL¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¾®ÎÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£À±Àî·É´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñ¸«¤Ç¸ÀµÚ¡£¼ã¼ê¤Î´Å¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î±óÎ¸¤Ê¤¤Êª¸À¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Ç¤ÏÈà¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀµÏÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ó¤Ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ÎÓËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö´Å¤¤ÅÛ¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¹ÈÇòÀï¤¬¥Ô¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¤À¤±¡£¼ã¼ê¤¬´Å¤Ã¤Á¤ç¤í¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÁÈ¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤óÃÎ¤é¤Í¤¨¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ú²Ì¤â½ù¡¹¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢´ä¼ê¤Ï2Ï¢¾¡¡£¡Ö²¶¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¡£¤ß¤ó¤Ê²¶¤Ë¤â¤Í¡¢¡ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤í¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾®ÎÓ¤â¥Á¡¼¥à¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¡£4¾¡2Ê¬6ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ14¤Ç11°Ì¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦°ìÊý¡¢¾®ÎÓ¼«¿È¤â¤Þ¤ÀÂè°ìÀþ¤Ç¤ä¤ì¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯¾Ã²½¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÆü°ìÆü¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸ýÄ´¤«¤é¡¢¾ðÇ®¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë