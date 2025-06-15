福島vs栃木SC スタメン発表
[6.15 J3第16節](とうスタ)
※16:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 25 當麻颯
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 18 矢島輝一
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 5 森璃太
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 22 高橋秀典
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 39 屋宜和真
MF 47 吉野陽翔
FW 9 菅原龍之助
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
※16:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 25 當麻颯
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 18 矢島輝一
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
FW 9 清水一雅
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 5 森璃太
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 22 高橋秀典
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 39 屋宜和真
MF 47 吉野陽翔
FW 9 菅原龍之助
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二