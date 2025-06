6月20日(金)より一斉配信となる、銭形警部を主人公に据えた渾身のハードアクション『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』。配信直前の6月18日(水)に、TMS アニメ公式チャンネルにて『銭形と2人のルパン』の特番配信が決定。特番内では、銭形史上超絶かっこいい銭形キャラPVが公開される。『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』は、6月27日に公開となる『ルパン三世』約30年ぶりとなる2Dアニメ劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』の前日譚。物語の舞台は、極寒の地、ロビエト連邦。都市カラフストクにある空港で爆破テロが発生。警視庁公安課の敏腕刑事・銭形警部は、テロ実行の容疑者とされるルパン三世を追い詰めるが、彼は事件との関係性を否定。そこで、 ”もう一人のルパン” の存在が浮かび上がる。正義を貫く男・銭形は、謎に包まれた ”偽ルパン” と対峙することになる――。

その配信直前となる、6月18日(水)に、TMSアニメ公式チャンネルにて『銭形と2人のルパン』の特番配信が決定。特番内にて、銭形史上超絶かっこいい銭形キャラPVが公開されるほか、世界最速で『銭形と2人のルパン』の本編冒頭を、栗田貫一(ルパン三世)×大塚明夫(次元大介)×山寺宏一(銭形警部)×堀内賢雄(偽ルパン)とウォッチパーティする。さらに、番組で発表されるキーワードを投稿すると、豪華サイン入りグッズのプレゼントが当たるキャンペーンも実施される。本編配信前に、ぜひチェックしてほしい。また、『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』だからこそ実現した、警視庁とのコラボレーションが決定。配信日となる、6月20日付近から、東京都内の警察署や駅構内にて、警視庁×銭形コラボポスター「捜査には君たちの力が必要なんだ」が掲出される。東京にお越しの際は探してみて。さらに、配信当日の6月20日には、渋谷にルパン三世が参上する予告上が届く。SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースを捜査拠点に、捜査協力者の中から抽選で33名様に豪華なプレゼントが当たる【ニセルパンをさがせ!】イベントが開催される。こちらの詳細は公式Xをご確認を。原作:モンキー・パンチ (C)TMS