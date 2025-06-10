¡ÚÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Û¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤Ë¥«¡¼¥Ó¥£¹ßÎ×¡ù¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª
¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥ó¥Ä¡×¤ÈÇ¤Å·Æ²¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡¡¥«¡¼¥Ó¥£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× µÕ¤µ¥Ü¥È¥ë¡×¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´3¼ï¡Ë¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ù¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥Ü¥È¥ë¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂÎÎÏ¤¬Á´²óÉü¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥Þ¥¥·¥à¥È¥Þ¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º£²ó¡¢¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤È¶¦ÄÌ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë ¡É¥È¥Þ¥È¡É ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×No.1¡Ê¢¨¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÆ¤Ó¼Â¸½¡ª
¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤Î¡Ö¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× µÕ¤µ¥Ü¥È¥ë¡×¤È¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥Ü¥È¥ë¡Ö¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× µÕ¤µ¥Ü¥È¥ë¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¥³¥é¥Ü¤Î¡Ö¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× µÕ¤µ¥Ü¥È¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤ä¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë ¡É¥¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¡É ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤ä¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¬¥È¥Þ¥È¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¶¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿3¼ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¢ö
2025Ç¯6·î¤«¤é½ç¼¡È¯Çä³«»Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ó¥Ä¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×1000Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¡¼¥¹¥È¡¼¥ó·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î16Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00¡Á6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¡§59¤Þ¤Ç¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â·ÈÂÓ¤Ç¤¤ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¢¨¥æ¡¼¥í¥â¥Ë¥¿¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÄ´¤Ù¡¨Ä´Ì£ÎÁ¡¦Ä´ÍýºÑ¤ß¿©ÉÊ2025Ç¯ÈÇ¡¨À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾®ÇäÈÎÇä³Û¡¨2024Ç¯
¡ÊC¡ËNintendo / HAL Laboratory, Inc.
¡ù¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥Ü¥È¥ë¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂÎÎÏ¤¬Á´²óÉü¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥Þ¥¥·¥à¥È¥Þ¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º£²ó¡¢¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤È¶¦ÄÌ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë ¡É¥È¥Þ¥È¡É ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×No.1¡Ê¢¨¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÆ¤Ó¼Â¸½¡ª
¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤Î¡Ö¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× µÕ¤µ¥Ü¥È¥ë¡×¤È¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥Ü¥È¥ë¡Ö¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× µÕ¤µ¥Ü¥È¥ë¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
2025Ç¯6·î¤«¤é½ç¼¡È¯Çä³«»Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ó¥Ä¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×1000Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¡¼¥¹¥È¡¼¥ó·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î16Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00¡Á6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¡§59¤Þ¤Ç¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â·ÈÂÓ¤Ç¤¤ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¢¨¥æ¡¼¥í¥â¥Ë¥¿¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÄ´¤Ù¡¨Ä´Ì£ÎÁ¡¦Ä´ÍýºÑ¤ß¿©ÉÊ2025Ç¯ÈÇ¡¨À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾®ÇäÈÎÇä³Û¡¨2024Ç¯
¡ÊC¡ËNintendo / HAL Laboratory, Inc.