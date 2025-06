米HBO製作のドラマ版「ハリー・ポッター」より、ドラコ・マルフォイらホグワーツ生やダーズリー家のキャラクターを演じる新キャスト9名が正式発表された。

ホグワーツ魔法魔術学校の生徒役では、ドラコ・マルフォイ役にロックス・プラット、シェーマス・フィネガン役にレオ・アーリー、パーバティ・パチル役にアレッシア・レオニ、ラベンダー・ブラウン役にシエナ・ムーサといったフレッシュな顔ぶれが名を連ねた。

ロンの母モリー・ウィーズリー役は、英コメディドラマ「ハイっ、こちらIT課!」のキャサリン・パーキンソン、ドラコの父ルシウス・マルフォイ役に『EMMA エマ』(2020)ジョニー・フリン、ハリーの叔母ペチュニア・ダーズリー役に『マイ・プレシャス・リスト』(2016)ベル・パウリー、叔父バーノン・ダーズリー役に『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』(2021)ダニエル・リグビーが抜擢。先行して魔法大臣コーネリウス・ファッジ役のバーティ・カーヴェルの起用も、このたび正式発表された。

メインキャストは、主人公ハリー役にドミニク・マクラフリン、ハーマイオニー役にアラベラ・スタントン、ロン役にアラスター・スタウトが発表済み。そのほか、アルバス・ダンブルドア役に『教皇選挙』(2024)ジョン・リスゴー、ミネルバ・マクゴナガル役に『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』(2025)ジャネット・マクティア、セブルス・スネイプ役に「 時を戻せ、世界を救え!」パーパ・エッシードゥ、ルビウス・ハグリッド役に「ショーン・オブ・ザ・デッド」(2004)ニック・フロスト、クィリナス・クィレル役に『キング・オブ・シーヴズ』(2018)ルーク・タロン、アーガス・フィルチ役に「The Fast Show(原題)」ポール・ホワイトハウスが起用されている。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は、2025年夏よりイギリスで撮影開始予定。2026年~2027年に米HBO Maxで世界配信される見込み。日本ではでの配信が予想される。

