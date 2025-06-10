Apple Watch¸þ¤±¡ÖwatchOS 26¡×È¯É½¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äAIµ¡Ç½¤¬¿Ê²½
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤Ï10Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWWDC 26¡×¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢Apple Watch¸þ¤±¤Ëº£½©¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖwatchOS 26¡×¤òÈ¯É½¡¢¤½¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖLiquid Glass¡×
¡¡iOS 26¤Ê¤Éº£½©¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¤Î¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤ÎºÇ¿·OSÆ±ÍÍ¡¢¡ÖLiquid Glass¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤äÊ¸»úÈ×¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ê¤É¤¬¤è¤êÉ½¸½ÎÏË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇAI¤¬´ó¤êÅº¤¦¡ÖWorkout Buddy¡×
¡¡AI¤¬¥æー¥¶ー¤Î¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢²»À¼¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖWorkout Buddy¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÎAI·²¡ÖApple Intelligence¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÍúÎò¡Ê¥Úー¥¹¤äµÏ¿¤µ¤ì¤¿µ÷Î¥¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡Ë¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Éé²Ù¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢iPhone¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥È¥ìー¥Êー¤Î¤è¤¦¤Ë¥æー¥¶ー¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡À¼¤«¤±¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¹çÀ®¤µ¤ì¤¿²»À¼¤¬»È¤ï¤ì¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¤ËÅ¬¤·¤¿Ç®ÎÌ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Èー¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢À¼¤Î¼ïÎà¤ÏÊ£¿ô¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£Æ±µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡Åö½é¤Ï¡£±Ñ¸ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥ïー¥¯¥¢¥¦¥Èµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â²èÌÌ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢µ¡Ç½²þÁ±¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥¹¥Þー¥È¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ÎÍ½Â¬µ¡Ç½¤¬¿Ê²½
¡¡AIµ¡Ç½¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥Èµ¡Ç½°Ê³°¤Ç¤âµ¡Ç½¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þー¥È¥¹¥¿¥Ã¥¯¡ÊSmart Stack¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼¡¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢º£²óÍ½Â¬ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤µ¤ì¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¡¢¥æー¥¶ー¤Î½¬´·¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¥æー¥¶ー¤¬ËèÄ«¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯½¬´·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¸¥à¤ËÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¸»úÈ×¤Ë¥ïー¥¯¥¢¥¦¥Èµ¡Ç½¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëµÏ¿¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÄÌÃÎ²»
¡¡iPhone¤Ê¤É¤ÎÄÌÃÎ¤ò¥æー¥¶ー¤ËÃÎ¤é¤»¤ëÄÌÃÎ²»¤Ç¤Ï¡¢Apple Watch¤¬¼þ°Ï¤Î²»¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÄÌÃÎ²»¤Î²»ÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤¬ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð²»ÎÌ¤ÏÄã¤¯¡¢Áû²»¤¬Âç¤¤±¤ì¤Ð²»ÎÌ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¡£
¿·¤·¤¤¡Ö¼ê¼ó¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー
¡¡¿·¤·¤¯¡Ö¼ê¼ó¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£Apple Watch¤ò¼ê¼ó¤Ë´¬¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¼ê¼ó¤ò·Ú¤¯²ó¤¹Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¤È¸¡ÃÎ¤µ¤ì¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌÃÎ²èÌÌ¤¬ÊÄ¤¸¤ÆÊ¸»úÈ×¤Î²èÌÌ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÃå¿®²»¤ä¥¢¥éー¥à²»¤ò»ß¤á¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
Apple Intelligence¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ä¥á¥â¥¢¥×¥ê
¡¡Apple Intelligence¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¡¢Apple Watch¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖËÝÌõµ¡Ç½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥â¥¢¥×¥ê¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¥á¥â¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢²þÎÉ¤µ¤ì¤¿API¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ÌÃÖ¾ðÊóAPI¤Ç¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë¾ì½ê¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¥¹¥Þー¥È¥¹¥¿¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ç¥¢¥×¥ê¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£