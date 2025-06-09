ÆÑ¾®ËÒ¿®¶â¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤òÊ¶¼º¡¡Ìó3300¿ÍÊ¬¡¢´é²èÁü¤â
¡¡ÆÑ¾®ËÒ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡Ë¤Ï9Æü¡¢ATMÍøÍÑ¼ÔÌó3300¿Í¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿³°ÉôµÏ¿ÇÞÂÎ¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»áÌ¾¤ä¼è°ú¶â³Û¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿´é²èÁü¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Æ±¿®¶â¤Ï¿®ÍÑ¶â¸ËË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿ÉÔÆ°»º¼è°ú¤ä¸µÍý»öÄ¹¤Î²á¾ê¤Ê·Ð±Ä¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»ºâÌ³¶É¤«¤é¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¡¢¶ÈÌ³²þÁ±·×²è¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¶¼º¤·¤¿³°ÉôµÏ¿ÇÞÂÎ¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯8·î31Æü¤«¤é22Ç¯3·î11Æü¤ÎÊ¿¼è»ÙÅ¹¤Ç¤ÎATM¼è°ú¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ä¸ýºÂ»Ä¹â¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¤¬ÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£