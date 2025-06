Xbox Games Showcase 2025】 6月9日2時~ 配信開始

配信番組「Xbox Games Showcase 2025」にて、対戦格闘ゲーム「Invincible VS」が発表された。2026年発売予定。

本作は日本では「インビンシブル ~無敵のヒーロー~」の名前でAmazonプライム・ビデオで配信されているアニメ作品がモチーフ。

アニメは宇宙人とのハーフである主人公が父から受け継ぐスーパーパワーに目覚めヒーローとなるものの、様々な真実に直面し苦悩するというハードなストーリーと、過激な描写が特徴。「Invincible VS」は作品の過激な方向性そのままの、激しい対戦格闘ゲームとなるようだ。

【Invincible VS | Official Reveal Trailer】【[ 日本語 Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 Direct】