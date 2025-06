【Nintendo Switch 2】 6月5日 発売予定 価格 日本語・国内専用:49,980円 マリオカート ワールドセット 日本語・国内専用:53,980円 多言語対応:69,980円

任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」が遂に発売を迎えた。抽選販売に当選して発売日にゲットできた人、まだ抽選販売の結果待ちという人、需要が落ち着いてから買おうと思っている人など様々だと思うが、Switch2を購入した時にあわせて買っておきたいのが、ポーチや画面保護フィルム、USBカメラといった周辺機器だ。

本稿では、Switch2にあわせて発売されるコントローラーやUSBカメラ、画面保護フィルム、ポーチといった周辺機器をまとめて紹介。Switch2で快適にゲームをしたい!という方、大事なSwitch2に傷をつけたくないという方は参考にしていただければ幸いだ。

任天堂純正の周辺機器

まずは任天堂がラインナップしている純正の周辺機器を紹介していこう。

Nintendo Switch 2 Proコントローラー

6月5日 発売

価格:9,980円

グリップ型で長時間でも快適なゲームプレイができる純正ワイヤレスコントローラー。いつでもゲームチャットを呼び出せる「Cボタン」や任意のボタンを割り当て可能な「GL/GRボタン」、ヘッドホンマイクジャックも搭載している。

Joy-Con 2

6月5日 発売

価格 (L)/(R)セット:9,980円

単品:各5,480円

対戦プレイや協力プレイなど複数人でのゲームプレイに最適な「Joy-Con 2」。左右セットのほか、単品での購入も可能となっている。

Joy-Con 2 ストラップ

6月5日 発売

価格:1,980円

ストラップを手首にかけることでJoy-Con 2を落とす心配がなくなる「Joy-Con 2 ストラップ」。より持ちやすくなるほか、マウス操作も安定して行なえる。

Joy-Con 2 充電グリップ

6月5日 発売

価格:3,980円

Joy-Con 2を充電しながらグリップ型コントローラーとして使用できる「Joy-Con 2 充電グリップ」。GL/GRボタンも備え、より快適にゲームプレイができる。

Joy-Con 2 ハンドル 2個セット

6月5日 発売

価格:2,480円

「マリオカート ワールド」などのレースゲームをドライブ感覚で操作できるようになる「Joy-Con 2 ハンドル」。マグネットを使ってスムーズな付け外しが可能となっている。

Nintendo Switch 2 キャリングケース

6月5日 発売

価格:2,980円

Nintendo Switch 2本体を持ち歩くときに便利なキャリングケース。ケース内にはゲームカード6枚、Joy-Con 2 ストラップ2個も収納できるほか、画面を傷や汚れから守る保護シート、付着した汚れを拭き取るクロスも付属している。

Nintendo Switch 2 オールインボックス

6月5日 発売

価格:9,980円

Nintendo Switch 2本体やJoy-Con 2だけでなく、Nintendo Switch 2 ドックやケーブル類も収納できるオールインボックス。内部の仕切りによって、安全にまるごとSwitch2を持ち運ぶことができる。

Nintendo Switch 2 ACアダプター

6月5日 発売

価格:3,980円

Nintendo Switch 2またはNintendo Switch 2 ドックに接続して使用するACアダプター。アダプター本体とUSB-C 充電ケーブルは取り外し可能で、コンパクトに持ち歩くことができる。

Nintendo Switch 2 カメラ

6月5日 発売

価格:5,980円

Switch2本体に接続するだけで簡単にビデオチャットやカメラプレイが可能になるUSBカメラ。自由に角度を調整可能で、広いリビングでも部屋全体を映す広角レンズを内蔵しているほか、高感度イメージセンサーによって人の顔を検出して明るさを自動で補正する。

またプライバシーシャッターを内蔵しており、意図せずプレーヤーや部屋がカメラに映ってしまうことも防げる。

Nintendo Switch 2 ドックセット

6月5日 発売

価格:14,980円

Nintendo Switch 2 ドック、Nintendo Switch 2 ACアダプター、ウルトラハイスピードHDMIケーブルのセット。本体付属のものをリビングに置きつつ、自室でもTVモードで使いたいときに便利なセットとなっている。

コントローラー

ここからはサードパーティ製の商品を紹介。まずはコントローラーやJoy-Con 2で使用可能なグリップなどを見ていこう。

ホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2, Windows PC

6月5日 発売

価格:4,480円

本体色:ブラック、ネイビー、ホワイト、ライムイエロー

CYBER・ハンドルグリップ(Switch2 Joy-Con2用)

6月5日 発売

価格:オープン

本体色:ブラック、レッド、グリーン

CYBER・アシストミニグリップ 2個セット(Switch2 Joy-Con2用)

6月5日 発売

価格:オープン

エレコム NINTENDO SWITCH 2 コントローラーパッド

6月中旬 発売予定

価格 ショートサイズ 2枚入り:2,112円

ミドルサイズ:1,683円

ロングサイズ:2,541円

エレコム NINTENDO SWITCH 2 コントローラーパッド ショートサイズ 2枚入り

Joy-Con 2/Proコン用カバー

Joy-Con 2やNintendo Switch 2 Pro コントローラーを傷や汚れから守るカバーを紹介していく。

アンサー Switch2ジョイコン用 シリコンプロテクト

6月5日 発売

参考価格:1,078円

本体色:ブラック、ブルー&レッド、グリーン&ピンク、ライトブルー&ライトグリーン

ブラック

ブルー&レッド

グリーン&ピンク

ライトブルー&ライトグリーン

アンサー Switch2プロコン用 シリコンプロテクト

6月5日 発売

参考価格:1,408円

本体色:ブラック、ライトグリーン、ライトブルー

ブラック

ライトグリーン

ライトブルー

キーズファクトリー Joy-Con 2 TPUカバー for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

参考価格:1,600円

CYBER・シリコンカバー(Switch2 Joy-Con2用)

6月5日 発売

価格:オープン

本体色:ブラック、ライトブルー&ライトレッド

Joy-Con 2用スティックカバー

滑りにくくなることでゲームプレイが快適になったり、ジョイスティックを汚れから守ってくれるJoy-Con 2用のスティックカバーを紹介していこう。

アンサー Switch2ジョイコン用 プレイアップボタンセット

6月5日 発売

参考価格:968円

本体色:ブラック、ブルー&レッド、グリーン&ピンク、ライトグリーン&ライトブルー

ブラック

ブルー&レッド

グリーン&ピンク

ライトグリーン&ライトブルー

エレコム NINTENDO SWITCH 2 スティックカバー&エイムリング

6月5日 発売

価格:2,134円

CYBER・アナログスティックカバー 8個セット(Switch2 Joy-Con2用)

6月5日 発売

価格:オープン

本体色:ブラック、ライトブルー&ライトレッド

CYBER・アナログスティックカバー ねこにゃん/ねこにゃん プラス(Switch2 Joy-Con2用)

6月下旬 発売予定

価格:オープン

本体色:ねこにゃん 黒、ねこにゃん プラス パステル

USBカメラ

Switch2の新機能「ゲームチャット」や「カメラプレイ」で使用できるUSBカメラを紹介していこう。

ホリ USBカメラ パックンフラワー for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:4,980円

ホリ USBカメラ for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:3,980円

ポーチ/ケース

携帯モードでの持ち運びに便利なポーチを紹介していく。それぞれ素材やカラーといった個性があるため、好きなものをチョイスしよう。

アンサー Switch2用 セミハードケース スリム

6月5日 発売

参考価格:1,848円

本体色:ブラック、ライトグリーン、ライトブルー

ブラック

ライトグリーン

ライトブルー

ホリ スリムハードポーチ プラス for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:2,780円

本体色:ブラック、インディゴブルー、ライムイエロー、パステルブルー、パステルパープル、パステルグリーン

ホリ キルティングミディアムポーチ for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:3,980円

本体色:ブラック、ベージュ、グリーン

ホリ ショルダーポーチ for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:3,980円

ホリ ショルダーポーチ for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:3,980円

CYBER・シンプルポーチ(Switch2用)

6月5日 発売

価格:オープン

本体色:ブラック、ホワイト、ブルー、レッド

CYBER・スリムポーチ(Switch2用)

6月5日 発売

価格:オープン

本体色:ブラック、マスタード、グリーン、ライトパープル

コロンバスサークル しょっぱな アクセサリーセット(Switch2用)

6月5日 発売

価格:オープン

内容物:収納ポーチ、画面保護ガラスフィルム、USB充電ケーブル

コロンバスサークル しなやか スリムポーチ(Switch2用)

6月5日 発売

価格:オープン

コロンバスサークル ガッチリスリムポーチ(Switch2用)

6月5日 発売

価格:オープン

エレコム NINTENDO SWITCH 2 スリムポーチ

6月5日 発売

価格:2,970円

エレコム NINTENDO SWITCH 2 大収納ポーチ

6月5日 発売

価格:3,630円

エレコム NINTENDO SWITCH 2 推し活ポーチ大

6月5日 発売

価格:4,972円

キーズファクトリー ハードケース for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:3,000円

キーズファクトリー スリムハードケース for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:2,600円

キーズファクトリー クイックポーチ for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:2,000円

マックスゲームズ Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA

6月5日 発売

価格:2,838円

本体色:ブラック×グレー、ブルー×ブラック

ブラック×グレー

ブルー×ブラック

マックスゲームズ Nintendo Switch 2 専用スマートポーチPU

6月5日 発売

価格:2,618円

本体色:ブラック×グレー、デニムブルー×グレー

ブラック×グレー

デニムブルー×グレー

プロテクトカバー

Switch2本体に装着するプロテクトカバー。よく持ち歩くけど、ポーチのように毎回取り出すのは面倒という方におすすめだ。

アンサー Switch2用 ドックinクリアプロテクト

6月5日 発売

参考価格:1,738円

CYBER・プロテクトカバー セパレート(Switch2用)

6月5日 発売

価格:オープン

本体色:クリア、クリアブラック

CYBER・TPUカバー(Switch2用)

6月5日 発売

価格:オープン

本体色:クリア、クリアブラック

CYBER・シリコンカバー(Switch2用)

6月5日 発売

価格:オープン

本体色:ブラック、ホワイト

収納バッグ

Switch2本体やコントローラー、ドックなどをまとめて持ち運べる収納バッグを紹介していこう。

ホリ まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:4,480円

本体色:ブラック、ベージュ、アイボリー

ホリ リバーシブルまるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:3,980円

本体色:ブラック×ブラック、グレー×ロイヤルブルー、ホワイト×イエロー

CYBER・まとめて収納バッグ(Switch2/Switch用)

6月5日 発売

価格:オープン

キーズファクトリー アクティブボディバッグ for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:3,700円

カードケース

パッケージ版のゲームソフトを購入するユーザーの必需品であるカードケース。Nintendo Switchのゲームカードと互換性を備えているが、Switch2にあわせて買い換えてみたり、Switchのゲームカードとわけて管理したい人にオススメだ。

アンサー Switch2用 マグネットカードケース

6月5日 発売

参考価格:1,298円

本体色:ブラック、ライトグリーン、ライトブルー

ブラック

ライトグリーン

ライトブルー

キーズファクトリー カードパレット for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格 カードパレット8:1,000円

カードパレット16:1,200円

本体色:ブラック、ブルー、ピンク

カードパレット8

カードパレット16

CYBER・カードケース(Switch2/Switch用)

6月5日 発売

価格:オープン

ラインナップ:カードケース12、カードケース24

ホリ カードケース 12・24枚収納 for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格 12枚収納:980円

24枚収納:1,180円

本体色:クリアブラック、クリアブルー

マックスゲームズ Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24

6月5日 発売

価格:1,078円

本体色:ホワイト、ブラック、アクアブルー、ラベンダー

ホワイト

ブラック

アクアブルー

ラベンダー

液晶保護フィルム(メーカー別)

Switch2といえばやはり大型化したディスプレイ。いつまでも綺麗な画面を保つために液晶保護フィルムは必須だ。各社から様々なフィルムが発売されており、ガラス製フィルムやブルーライトカットモデル、貼り付けツール付属のものもあるため、好みにあわせて選ぼう。

HORI(ホリ)

6月5日 発売

HORI製画面保護フィルムのラインナップ 貼りやすい きれ見えフィルム“ピタ貼り” for Nintendo Switch 2(価格:2,990円) 貼りやすい 高硬度ブルーライトカットフィルム“ピタ貼り” for Nintendo Switch 2(価格:1,980円) 貼りやすい ブルーライトカットフィルム“ピタ貼り” for Nintendo Switch 2(価格:1,480円) 貼りやすい 液晶保護フィルム “ピタ貼り” for Nintendo Switch 2(価格:1,280円) 液晶保護フィルム 2枚入り for Nintendo Switch 2(価格:1,480円)

貼りやすい きれ見えフィルム“ピタ貼り” for Nintendo Switch 2

サイバーガジェット(CYBER)

6月5日 発売

サイバーガジェット製画面保護フィルムのラインナップ CYBER・高硬度ガラスパネル[AR+高光沢タイプ](Switch2用)(価格:オープン) CYBER・高硬度ガラスパネル[反射防止+ブルーライトカットタイプ](Switch2用)(価格:オープン) CYBER・高硬度ガラスパネル[SIAA抗ウイルス&抗菌+ブルーライトカットタイプ](Switch2用)(価格:オープン) CYBER・高硬度ガラスパネル[ブルーライトカットタイプ](Switch2用)(価格:オープン) CYBER・高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ](Switch2用)(価格:オープン) CYBER・高硬度アクリルパネル(Switch2用)(価格:オープン) CYBER・保護フィルム[ブルーライトカットタイプ](Switch2用)(価格:オープン) CYBER・保護フィルム[高光沢タイプ](Switch2用)(価格:オープン)

CYBER・高硬度ガラスパネル[AR+高光沢タイプ](Switch2用)

コロンバスサークル

6月5日 発売

コロンバスサークル製画面保護フィルムのラインナップ 画面保護ガラスフィルム 極+(Switch2用) 画面保護ガラスフィルム 極(Switch2用) 画面保護フィルム 極+(Switch2用) 画面保護フィルム 極(Switch2用)

画面保護ガラスフィルム 極+(Switch2用)

アンサー

6月5日 発売

アンサー製画面保護フィルムのラインナップ Switch2用 超硬質10Hガラスフィルム ブルーライトカット(参考価格:1,518円) Switch2用 液晶保護フィルム キズ修復(参考価格:968円) Switch2用 液晶保護フィルム 自己吸着(参考価格:748円)

Switch2用 超硬質10Hガラスフィルム ブルーライトカット

エレコム

6月5日 発売

エレコム製画面保護フィルムのラインナップ NINTENDO SWITCH 2 ブルーライトカットガラスフィルム+貼り付けツール NINTENDO SWITCH 2 ガラスフィルム+貼り付けツール NINTENDO SWITCH 2 ガラスフィルム NINTENDO SWITCH 2 ブルーライトカット衝撃吸収フィルム NINTENDO SWITCH 2 衝撃吸収フィルム

NINTENDO SWITCH 2 ブルーライトカットガラスフィルム+貼り付けツール

キーズファクトリー

6月5日 発売

キーズファクトリー製画面保護フィルムのラインナップ SCREEN GUARD for Nintendo Switch 2 9H高硬度+ブルーライトカット+指紋防止タイプ(価格:1,900円) SCREEN GUARD for Nintendo Switch 2 抗菌+高透明+指紋防止タイプ(価格:1,300円) SCREEN GUARD for Nintendo Switch 2 ブルーライトカット+指紋防止タイプ(価格:1,300円)

SCREEN GUARD for Nintendo Switch 2 9H高硬度+ブルーライトカット+指紋防止タイプ

マックスゲームズ

6月5日 発売

マックスゲームズ製画面保護フィルムのラインナップ Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム 衝撃吸収(価格:1,738円) Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム 反射低減(価格:1,738円) Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム 9H×ブルーライトカット(価格:1,628円) Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム 抗菌(価格:1,078円) Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム 防指紋(価格:968円)

Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム 衝撃吸収

その他

これまでに紹介したもの以外にも、Switch2にあわせて様々な周辺機器が登場しているので、あわせてご覧いただきたい。

アンサー Switch2用 USB Type-C ストロングケーブル 2m(ブラック/レッド)

6月5日 発売

参考価格:1,518円

ホリ テーブルモード専用 ポータブルUSBハブスタンド 2ポート for Nintendo Switch 2

6月5日 発売

価格:3,980円