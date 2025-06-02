¥¢¥ª¥µ¥®¤ÎÐÊ¤àÁ°¤Ë...ÌîÀ¸Æ°Êª¤Îà½¸²ñá¤Ë4.2Ëü¿Í¤ÎÌÑÁÛ¹¤¬¤ë¡¡¡ÖÉ÷»É²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥µ¥®½¸ÃÄ¤ä¤ó¤±¡ª¡×
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ê¥¯¡Ê¡÷cryptomeria0¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯5·î19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÊÕ¤Ë¤¢¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ä¾ì¤Ë½¸¹ç¤¹¤ë¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¡£
Ãæ±û¤Ë¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¢¥ª¥µ¥®¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµµ¤¿¤Á¤¬¤½¤Î»Ñ¤ò¶Ä¤®¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤«¤é±£¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶á¤¯¤ÎÁð±¢¤Ç¿È¤ò½Ì¤á¤ë£±±©¤Î¥«¥ë¥¬¥â¡£¥É¥é¥Þ¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤1Ëç¤À......¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï18Æü¡£ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆü¾ï¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¥ê¥¯¤µ¤ó¡£
¿åÊÕ¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Î¦ÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆü¾ï¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÉ÷·Ê¡×¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ëµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢4Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥µ¥®½¸ÃÄ¤ä¤ó¤±¡ª¡×
¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«...¡×
¡Ö´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¡×
¡Ö²¿¤«¤ÎÉ÷»É²è¤ß¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø¤è¤¯¤¢¤ëÉ÷·Ê¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ê¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¡¢¥¢¥ª¥µ¥®¤Î²ø¤·¤¤Â¸ºß´¶¤¬¸«»ö¤Ë¸÷¤ë1Ëç¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë