[6.1 J2第18節](ハワスタ)

※14:00開始

主審:榎本一慶

<出場メンバー>

[いわきFC]

先発

GK 39 ジュ・ヒョンジン

DF 2 石田侑資

DF 3 遠藤凌

DF 4 堂鼻起暉

MF 7 石渡ネルソン

MF 8 柴田壮介

MF 19 大西悠介

MF 24 山下優人

MF 32 五十嵐聖己

FW 10 谷村海那

FW 38 熊田直紀

控え

GK 1 早坂勇希

DF 5 白井陽貴

DF 17 山田裕翔

MF 6 坂岸寛大

MF 15 加瀬直輝

MF 30 木吹翔太

FW 13 村上陽斗

FW 16 加藤大晟

FW 26 坂元一渚璃

監督

田村雄三

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 14 塩浜遼

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

MF 17 藤井皓也

FW 18 半代将都

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 5 阿部海斗

DF 24 李泰河

MF 7 竹本雄飛

MF 10 古長谷千博

MF 21 豊田歩

MF 27 根岸恵汰

FW 28 神代慶人

監督

大木武