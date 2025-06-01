いわきvs熊本 スタメン発表
[6.1 J2第18節](ハワスタ)
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 4 堂鼻起暉
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
FW 10 谷村海那
FW 38 熊田直紀
控え
GK 1 早坂勇希
DF 5 白井陽貴
DF 17 山田裕翔
MF 6 坂岸寛大
MF 15 加瀬直輝
MF 30 木吹翔太
FW 13 村上陽斗
FW 16 加藤大晟
FW 26 坂元一渚璃
監督
田村雄三
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 14 塩浜遼
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
DF 24 李泰河
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 27 根岸恵汰
FW 28 神代慶人
監督
大木武
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 4 堂鼻起暉
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
FW 10 谷村海那
FW 38 熊田直紀
控え
GK 1 早坂勇希
DF 5 白井陽貴
DF 17 山田裕翔
MF 6 坂岸寛大
MF 15 加瀬直輝
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 26 坂元一渚璃
監督
田村雄三
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 14 塩浜遼
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
DF 24 李泰河
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 27 根岸恵汰
FW 28 神代慶人
監督
大木武