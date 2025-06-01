¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î4G4A¡¢ÇðFW³ÀÅÄÍµÚö¤Ï·ë²Ì¤Ç¼¨¤¹¤â¡Ö¤Þ¤ÀËþÂ¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
[5.31 J1Âè19Àá Çð 1-3 ¿À¸Í »°¶¨FÇð]
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËÇÔ¤ì¤Æ3°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ëÂè19Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ½ªÀá¤Ë»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Î¤â¤È½¼¼Â¤·¤¿Á°È¾Àï¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï¡¢FWºÙÃ«¿¿Âç¤ÈÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î4¥´¡¼¥ë¡¢¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈºÇÁ°Àþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬FW³ÀÅÄÍµÚö¤À¡£ºò²Æ¤Ë¼¯Åç¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÇð¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿³ÀÅÄ¤Ï¡¢13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ÀèÈ¯¤Ï¤ï¤º¤«3»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÁÅç»þÂå¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤¬Çð¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Á´19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÀèÈ¯¤Ï14»î¹ç¤ò¿ô¤¨¤ë¡£
¡¡¿À¸ÍÀï¤Ï6·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÙÃ«¤¬1¥È¥Ã¥×¤ÎÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éºÙÃ«¤È2¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤à·Á¤Ç³ÀÅÄ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£Á°È¾¤Î¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï¿À¸Í¤Î8¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Çð¤Ï1¡£¥¹¥³¥¢¤Ç¤â1-2¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¤¹¤´¤¤Æñ¤·¤¤Å¸³«¤Ç¡¢·ë¹½²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁê¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢Çð¤¬Àª¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤âÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢AT¤Ë3ÅÀÌÜ¤òµö¤·¤Æº£µ¨3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£³ÀÅÄ¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿2ÅÀÌÜ¤ò²ù¤ä¤à¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤«1ËÜÏÈ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¼è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¼ºÅÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1ÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇð¤Ï¡¢1¥È¥Ã¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬2¥È¥Ã¥×¤âÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÀÅÄ¤¬4ÆÀÅÀ¡¢ºÙÃ«¤¬4ÆÀÅÀ¡¢FWÌÚ²¼¹¯²ð¤¬3ÆÀÅÀ¤È¡¢FW¿Ø¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³ÀÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀËþÂ¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤¦°ìÅÙ¼¯Åç¤È¤Î»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ç¤Þ¤¿Î¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤«¤Ë¾å°Ì¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éÈ¾Ê¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï6¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÀÅÄ¤Ï¸åÈ¾Àï¤ØÎÏ¶¯¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËÇÔ¤ì¤Æ3°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ëÂè19Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ½ªÀá¤Ë»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Î¤â¤È½¼¼Â¤·¤¿Á°È¾Àï¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï¡¢FWºÙÃ«¿¿Âç¤ÈÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î4¥´¡¼¥ë¡¢¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈºÇÁ°Àþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬FW³ÀÅÄÍµÚö¤À¡£ºò²Æ¤Ë¼¯Åç¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÇð¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿³ÀÅÄ¤Ï¡¢13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ÀèÈ¯¤Ï¤ï¤º¤«3»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÁÅç»þÂå¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤¬Çð¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Á´19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÀèÈ¯¤Ï14»î¹ç¤ò¿ô¤¨¤ë¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¤¹¤´¤¤Æñ¤·¤¤Å¸³«¤Ç¡¢·ë¹½²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁê¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢Çð¤¬Àª¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤âÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢AT¤Ë3ÅÀÌÜ¤òµö¤·¤Æº£µ¨3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£³ÀÅÄ¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿2ÅÀÌÜ¤ò²ù¤ä¤à¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤«1ËÜÏÈ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¼è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¼ºÅÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1ÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇð¤Ï¡¢1¥È¥Ã¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬2¥È¥Ã¥×¤âÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÀÅÄ¤¬4ÆÀÅÀ¡¢ºÙÃ«¤¬4ÆÀÅÀ¡¢FWÌÚ²¼¹¯²ð¤¬3ÆÀÅÀ¤È¡¢FW¿Ø¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³ÀÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀËþÂ¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤¦°ìÅÙ¼¯Åç¤È¤Î»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ç¤Þ¤¿Î¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤«¤Ë¾å°Ì¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éÈ¾Ê¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï6¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÀÅÄ¤Ï¸åÈ¾Àï¤ØÎÏ¶¯¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)