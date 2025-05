【ディズニーキャラクター なかないモン そのいち】 6月下旬 発売予定 価格:1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ディズニーキャラクター なかないモン そのいち」を6月下旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、ディズニーのキャラクターたちを、泣くのをぐっとこらえている、いじらしくて可愛い表情で立体化したフィギュア新シリーズ。ラインナップは「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「プー」、「ディズニー スティッチ」の4種類で、今にも泣き出しそうな“うるうる”とした目の下に溜まっている涙は豪華なパール塗装となっている。

「ミニーマウス」

「ドナルドダック」

「プー」

「ディズニー スティッチ」

サイズ:本体 約39~45mm

材質:本体 PVC

(C)Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.