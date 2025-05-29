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¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó39～45mm
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ PVC
(C)Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.