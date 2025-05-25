歌い手・ゴム氏によるライブイベント「ニコニコ再会議 ’07~’09」が今夏開催！Gero、Re:、ピコetc..往年の歌い手が渋谷に集結

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　2007年から2009年にかけて、ニコニコ動画で大きな広がりをみせたネット音楽文化
　この時期に登場した楽曲や歌い手たちは、多くのユーザーの記憶に残り、今なお親しまれています。

　そんな2000年代後半の空気感を振り返るライブイベント「ニコニコ再会議 ’07~’09 Supported by ドワンゴ」が、この夏開催されます。
　プロデュースを手がけるのは、歌い手のゴム氏

　この記事では、そのイベントに関する詳細情報をお届けします。

ーーーー 以下、公式情報より引用 ーーーー

　ニコニコ動画黎明期、2007年〜2009年。ネット音楽文化が爆発的に広がったこの時代を彩った名曲や、歌い手たちの熱狂が、時を超えて蘇ります。

　ゴムプロデュースによるライブイベント「ニコニコ再会議 ’07~’09 Supported by ドワンゴ」が、2025年8月21日（木）、LINE CUBE SHIBUYAにて開催決定。

　第一弾出演者として、当時を象徴する歌い手――ゴム、Gero、J、nayuta、ピコ、Re:（五十音順）が登場。

出演者：左から ゴム、Gero、J、nayuta、ピコ、Re:

　今後も第二弾・第三弾と出演者の追加発表を予定しています。
　さらなる豪華メンバーの登場にご期待ください！

　さらに、ステージを彩るのは実力派バンドメンバーたちによる完全生演奏。
　当時を知る人にはたまらない、豪華な顔ぶれが揃いました。

【イベント概要】

　イベント名：ゴムプロデュース ニコニコ再会議 ’07~’09 Supported by ドワンゴ
　日程：2025年8月21日（木）開場 16:30／開演 17:30
　会場：LINE CUBE SHIBUYA
　協力：株式会社ドワンゴ

【出演者】

歌い手（第一弾発表）
　ゴム、Gero、J、nayuta、ピコ、Re:（五十音順）

バンドメンバー
　ギター：海賊王、中西
　ベース：地味侍
　キーボード：宇都圭輝
　ドラム：樋口幸佑
　マニピュレーター：ショウイチ

【チケット情報】

　S席：10,000円（税込）
　A席：9,000円（税込）
　2階席：8,000円（税込）
※全席指定
※未就学児入場不可

　2025年6月1日（日）19:00より一般発売開始
　（販売URLなどは後日公式よりご案内）


【公式情報】

　公式X（旧Twitter）：https://x.com/2525_saikaigi
　公式HP：https://saikaigi.com/