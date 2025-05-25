歌い手・ゴム氏によるライブイベント「ニコニコ再会議 ’07~’09」が今夏開催！Gero、Re:、ピコetc..往年の歌い手が渋谷に集結
2007年から2009年にかけて、ニコニコ動画で大きな広がりをみせたネット音楽文化。
この時期に登場した楽曲や歌い手たちは、多くのユーザーの記憶に残り、今なお親しまれています。
そんな2000年代後半の空気感を振り返るライブイベント「ニコニコ再会議 ’07~’09 Supported by ドワンゴ」が、この夏開催されます。
プロデュースを手がけるのは、歌い手のゴム氏。
この記事では、そのイベントに関する詳細情報をお届けします。
ニコニコ動画黎明期、2007年〜2009年。ネット音楽文化が爆発的に広がったこの時代を彩った名曲や、歌い手たちの熱狂が、時を超えて蘇ります。
ゴムプロデュースによるライブイベント「ニコニコ再会議 ’07~’09 Supported by ドワンゴ」が、2025年8月21日（木）、LINE CUBE SHIBUYAにて開催決定。
第一弾出演者として、当時を象徴する歌い手――ゴム、Gero、J、nayuta、ピコ、Re:（五十音順）が登場。
今後も第二弾・第三弾と出演者の追加発表を予定しています。
さらなる豪華メンバーの登場にご期待ください！
さらに、ステージを彩るのは実力派バンドメンバーたちによる完全生演奏。
当時を知る人にはたまらない、豪華な顔ぶれが揃いました。
【イベント概要】
イベント名：ゴムプロデュース ニコニコ再会議 ’07~’09 Supported by ドワンゴ
日程：2025年8月21日（木）開場 16:30／開演 17:30
会場：LINE CUBE SHIBUYA
協力：株式会社ドワンゴ
【出演者】
歌い手（第一弾発表）
ゴム、Gero、J、nayuta、ピコ、Re:（五十音順）
バンドメンバー
ギター：海賊王、中西
ベース：地味侍
キーボード：宇都圭輝
ドラム：樋口幸佑
マニピュレーター：ショウイチ
【チケット情報】
S席：10,000円（税込）
A席：9,000円（税込）
2階席：8,000円（税込）
※全席指定
※未就学児入場不可
2025年6月1日（日）19:00より一般発売開始
（販売URLなどは後日公式よりご案内）
【公式情報】
公式X（旧Twitter）：https://x.com/2525_saikaigi
公式HP：https://saikaigi.com/