サンリオのキャラクター「ハンギョドン」とマルベル堂のコラボグッズが新登場! 昭和レトロなデザインが可愛いアイテムをチェックしよう。昭和100年という節目の年に、誕生40周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ハンギョドンが、昭和のスターたちを撮り続けてきたプロマイド店・浅草 マルベル堂とスペシャルコラボレーション!今回の企画では、数々のスターを撮影しているマルベル堂の専属カメラマン武田仁がハンギョドンを撮り下ろし、まるで昭和アイドルのような表情やポーズを収めた特製プロマイドを制作。特製プロマイドを使用したTシャツ、ステッカーなどのグッズが展開される。

ハンギョドンのふしぎな魅力が詰まったどこか懐かしくて新しいアイテムは、2025年5月15日より東武百貨店池袋店「第7回 昭和レトロな世界展」、Amazonマルベル堂ストアにてお取り扱いが開始される。ハンギョドンファン、マルベル堂ファン、昭和レトロファンも必見のコラボレーションをぜひ楽しんでね。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661122