[5.6 J2第14節](えがおS)

※15:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 17 藤井皓也

FW 14 塩浜遼

FW 16 松岡瑠夢

FW 18 半代将都

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 10 古長谷千博

MF 21 豊田歩

MF 25 小林慶太

FW 11 ベ・ジョンミン

監督

大木武

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 24 竹内悠力

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 14 弓場堅真

MF 18 新井光

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

FW 36 横山夢樹

控え

GK 44 伊藤元太

DF 4 市原亮太

DF 16 大森理生

DF 37 梅木怜

MF 17 持井響太

MF 25 佐藤璃樹

MF 33 笹修大

FW 13 藤岡浩介

FW 21 日野友貴

監督

倉石圭二