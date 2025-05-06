熊本vs今治 スタメン発表
[5.6 J2第14節](えがおS)
※15:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
FW 11 ベ・ジョンミン
監督
大木武
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 36 横山夢樹
控え
GK 44 伊藤元太
DF 4 市原亮太
DF 16 大森理生
DF 37 梅木怜
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二
※15:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
監督
大木武
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 36 横山夢樹
控え
GK 44 伊藤元太
DF 4 市原亮太
DF 16 大森理生
DF 37 梅木怜
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二