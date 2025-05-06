[5.6 J3第12節](ギオンス)

※14:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 33 常田克人

MF 4 島川俊郎

MF 7 河野諒祐

MF 8 大迫塁

MF 17 竹内崇人

MF 18 三鬼海

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 11 武藤雄樹

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 5 田代真一

DF 28 小笠原佳祐

MF 6 徳永裕大

MF 22 福井和樹

MF 24 杉本蓮

MF 27 西山拓実

FW 14 高木彰人

FW 23 加藤拓己

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

MF 7 小澤秀充

MF 14 普光院誠

MF 16 丸山壮大

MF 21 河村匠

MF 42 金浦真樹

FW 19 三木直土

FW 22 吉田伊吹

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 55 大嶋春樹

MF 2 藤田一途

MF 11 東條敦輝

MF 34 曽我大地

FW 9 棚田遼

FW 10 富樫佑太

監督

林健太郎