相模原vs鳥取 スタメン発表
[5.6 J3第12節](ギオンス)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 7 河野諒祐
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 55 大嶋春樹
MF 2 藤田一途
MF 11 東條敦輝
MF 34 曽我大地
FW 9 棚田遼
FW 10 富樫佑太
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 7 河野諒祐
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 55 大嶋春樹
MF 2 藤田一途
MF 11 東條敦輝
MF 34 曽我大地
FW 9 棚田遼
FW 10 富樫佑太
監督
林健太郎