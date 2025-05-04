¡È¤¿¤¹¤³Ý¤±¡É¤ÎºîÍÑ¤ò5ËÜ¤Î»É¤·¤å¤¦Àþ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿µ¡Ç½À¥¦¥§¥¢¡ÖDASKI¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ
ÏÂÉþ¤ÎÂµ¤ä¤¿¤â¤È¤ò¤Ò¤â¤äÉÛÃÏ¤Ç¤¿¤¯¤·¾å¤²¤ë¡È¤¿¤¹¤³Ý¤±¡É¡£¤½¤Î¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¸úÇ½¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½À¥¦¥§¥¢¡ÖDASKI¡Ê¥À¥¹¥¡Ë¡×¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬4·î26Æü¤Ë³«ºÅ¡¢À½ÉÊ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÃæ¤Ë5ËÜ¤Î»É¤·¤å¤¦Àþ¤ò»ý¤Äµ¡Ç½À¥¦¥§¥¢
DASKI¤Ï°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØÃæ¤Ë¤¢¤ë5ËÜ¤Î»É¤·¤å¤¦Àþ¤¬¤¿¤¹¤³Ý¤±¤ÈÆ±Åù¤ÎºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ¡Ç½À¥¦¥§¥¢¡£
¡ÖÊ¡½¿¡Ê¤¨¤Ó¤¹¡ËDASKI¡×¤ÎÇØÃæ¤Ë¤¢¤ëÊü¼Í¾õ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊü¼Í¾õ¤Î5ËÜ¤Î»É¤·¤å¤¦Àþ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»É¤·¤å¤¦Àþ¤Î³ÑÅÙ¤ÈÄ¹¤µ¡¢Ä¥ÎÏ¤¬¶ÚËì¤ò»É·ã¤·¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÛÊª¤Ë¤è¤ë±óÀÖ³°Àþ¤ä¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ë²Ã°µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»É¤·¤å¤¦Àþ¤À¤±¤Ç¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¿ôÃÍ¤ÇÇÄ°®
¥á¡¼¥«¡¼¤ÎOvertexÆâDASKI»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¡£¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Æ¥¹¥È¤ÇÃåÍÑ¤Ë¤è¤êÁ´¿È¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ²¹¤äËöÃ¼ÂÎ²¹¤Î¾å¾º¡¢²ÄÆ°°è¤äÇØ¶ÚÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤ò¿ôÃÍ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¡½¿DASKI¡×¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£»ÑÀª¤ÎºÇÅ¬²½¤ä·ì±Õ¤Ê¤É¤Î½Û´Ä²þÁ±¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ËöÃ¼ÂÎ²¹¤Î¾å¾º¡¢½ÀÆðÀ¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉðµ´¡Ê¤ª¤Ë¡ËDASKI¡×¤Ï¡¢ÎÏ»Å»ö¤ä³ÊÆ®µ»¡¢Éð½Ñ¡¢¶¥µ»¤Ë¸þ¤±¤¿Á´¿È¤Î½ÐÎÏºÇÂç²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤¬È´¤±¡¢ÇØ¶ÚÎÏ¤Î¸þ¾å¤äÎ©¤ÁÉýÄ·¤Ó¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤ò¿ôÃÍ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÊÆ®²È¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¸ú²Ì¤ò¼Â´¶
È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ³ÊÆ®²È¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÅÐÃÅ¡£Éð½Ñ²È¤ÎÀÐ°æÅì¸ã»á¤¬¡Ö»îºîÉÊ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂ¬Äê¤Î·ë²Ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢MMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÌðÃÏÍ´²ð»á¤¬¡ÖÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÜÎ¤Èþ¹á»á¤¬¡ÖÎý½¬¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ISKAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Î¸¶¸ý·òÈô»á¤Ï¡Ö¥¦¥½¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¢Âè9ÂåKrush¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÇÂè5ÂåK-1 WORLD GP¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥ì¥ª¥Ê¡¦¤Ú¥¿¥¹»á¤Ï¡Ö¡Ê¸¶¸ýÁª¼ê¤È¡Ë¸Õ»¶½¤¤¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢È¾¿®È¾µ¿¤ÎÍÍ»Ò¡£¤³¤³¤Ç¡¢¸¶¸ýÁª¼ê¤¬¡ÖÉðµ´DASKI¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥Ú¥¿¥¹Áª¼ê¤Ë¥¥Ã¥¯¤ò¡¢µÕ¤Ë¥Ú¥¿¥¹Áª¼ê¤¬¸¶¸ýÁª¼ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÃåÍÑ¸å¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤¿¸¶¸ýÁª¼ê¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë½³¤ì¤¿¡£¡Ê½³¤ê¤¬¡ËÃæ¤Þ¤ÇÆþ¤ë´¶¤¸¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¥¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¥Ú¥¿¥¹Áª¼ê¤Ï¡Ö·Ú¤¤´¶¤¸¤Ç¥Ý¥ó¤Ã¤ÈÆþ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃåÍÑ¸å¤Î¥Ú¥¿¥¹Áª¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤¿¸¶¸ýÁª¼ê¤Ï¡ÖÄË¤¤¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Ú¥¿¥¹Áª¼ê¤â¡Ö¤¤¤±¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥Ñ¥ó¥Á¤¬Ãæ¤ËÆþ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¸¶¸ýÁª¼ê¤¬¡ÖÆâÂ¡¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë´¶³Ð¡×¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î±Ô¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¡¢2¿Í¤È¤â¤½¤ÎÆüÃå¤Æ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¾å¤«¤éDASKI¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶¸ýÁª¼ê¤ÏÃ¦¤¤¤À¸å¤Ë¤â¥¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã¦¤¤¤À¸å¤Ë10Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìó70¡óÄøÅÙ¤Î¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Ê¡½¿DASKI¤Ï1Ëü6500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡¢Éðµ´DASKI¤Ï1Ëü6500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇäÃæ¡£º£¸å¤Ï¡ÖÂå¼Õ¡õÇ³¾Æ¥¢¥Ã¥×¡×¡ÖÏÓÎÏ¡õÀºÅÙºÇÂç²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓÊÌ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DASKI -¥À¥¹¥- | ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÈë½Ñ¤Ç¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò²òÊü¤¹¤ë¥¦¥§¥¢
https://das.ki/[¥ê¥ó¥¯]
À½ÉÊÄó¶¡¡§Overtex