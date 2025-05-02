¤µ¤¹¤¬¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡ª UV¥«¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç1,900±ß♡¡ÖÍ¥½¨¥Ñー¥«ー¡×
½Õ²Æ¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤ËÊØÍø¤Ê¡¢UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤±¤É¹âµ¡Ç½¤Ê¤â¤Î¤Ï¹â²Á¤Ê¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢Áª¤Ö¤Î¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Î¥Ñー¥«ー¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÇ¹þ1,900±ß¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤âÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î¡ÖÍ¥½¨¥Ñー¥«ー¡×¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Õー¥É¤ÎÍ¤êÌµ¤·¤ÇÊ·°Ïµ¤¥Á¥§¥ó¥¸
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹UV¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñー¥«ー¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñー¥«ー¤Ï¡¢2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õー¥É¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Õー¥É»ÅÍÍ¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¡£ µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õー¥É¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÃå¤¿¤ê¡¢¥Õー¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¥Ûー¥ëÉÕ¤¤Ç¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç»ç³°Àþ¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ ·Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ÇÄÌµ¤À¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ë¤¤Æü¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥Ã¤È±©¿¥¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤â³èÌö
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£ ¥Õー¥É¤ò¤·¤Þ¤¦¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢¤è¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤ØÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤äÁ÷¤ê·Þ¤¨¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î³°½Ð¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£
º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª Âç¿Íµ¤¤ÎUV¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¥Ñー¥«ー
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯ー¥ëUV¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¥Ñー¥«ー¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖºòÇ¯Âç¥Ð¥º¤ê¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤ÎUV¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¥Ñー¥«ー¤¬¡¢º£Ç¯¤â¿·¤¿¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Õー¥É¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥É¡¦¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¡Ö¥µ¥¤¥É¤Þ¤Ç¤°¤ë¤Ã¤È¥«¥Ðー¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀÜ¿¨Îä´¶¡¦µÛ¿åÂ®´¥¤È¡¢ËèÆüÃå¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±µ¡Ç½¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÍ¥½¨¥Ñー¥«ー¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£
»ç³°ÀþÂÐºö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ª½Ð¤«¤±¤â°Â¿´
ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Î¤Û¤«¡¢³°¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹Æü¤â¿´¶¯¤¤UV¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¥Ñー¥«ー¡£ ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥É¤¬¸ý¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊ¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£µ¡Ç½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿·¿§¤ò´Þ¤àÁ´7¿§¤ÎËÉÙ¤Ê¥«¥éー¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤1Ëç¤òÁª¤ó¤Ç»ç³°ÀþÂÐºö¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥ïー¥¯¥Þ¥ó½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Natsumi.N