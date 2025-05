BE:FIRST / 夢中 -Recording Video-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが1日、フジテレビ系 木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌の新曲「夢中」のRecording Videoを公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST / 夢中 -Recording Video-

4月24日にスタートしたフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』(毎週木曜 よる10時)の主題歌として書き下ろした楽曲。ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソングに仕上がっている。「Betrayal Game」でも共作した、ソウルやR&Bをベースにした音楽性と、甘さ/切なさ/艶感/力強さが共存する歌声で魅了するシンガーソングライターeillと、BE:FIRSTのバックバンドのバンマスとして活躍し、ポップなメロディメイクや多彩なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジを得意とする音楽プロデューサー、Ryo ‘LEFTY’ Miyataを迎えて制作。

主演・芳根京子×共演・本田響矢のフジテレビ系 木曜劇場『波うららかに、めおと日和』は、昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメ。原作は、漫画アプリ『コミックDAYS』にて、2022年10月から現在も連載中で、単行本は累計55万部突破の西香はち氏による同名人気コミック(講談社刊)。4月24日に第1話の初回放送を迎えると、SNSでは「キュンキュンが止まらない」「最高でした」といった声が続々と上がり、盛り上がりを見せた。また、ドラマの主題歌『夢中』も冒頭から早速流れると「主題歌もドラマにピッタリ」「こんなラブソングをずっと待ってました!」とファンから多くの称賛が寄せられた。

主人公の江端なつ美(えばた・なつみ/旧姓は関谷/芳根京子)は、桜咲く春の季節、突然舞い込んだ縁談から帝国海軍に勤める江端瀧昌(えばた・たきまさ/本田響矢)と婚約することに。しかし結婚式当日、瀧昌が仕事のため来られなくなり、旦那不在という波乱の幕開けから結婚生活は始まる。携帯もない時代…戦前日本で暮らす恋愛に不慣れな男女2人の結婚から始まる恋。初々しくもじれったい夫婦生活の中で何気ない日常から幸せや愛おしさを感じ、少しずつ距離を縮めていく。

新曲「夢中」が収録される5月28日(水)リリースのニューシングル「GRIT」は、2000年代HIP HOPを現代に昇華させたトラックに乗せて、これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である、と世界に向けて新たな一歩を宣言する自分達の今までとこれからを描いた、アグレッシブなHIP HOPチューン。

今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲で、Tommy Richmanのヒット曲「Million Dollar Baby」のプロデュースで話題となっているカリフォルニア州ロサンゼルスを拠点とする21歳のBillboardチャート入りプロデューサーKaviと、Lady Gaga「Just Dance」への客演参加をはじめ、数々のヒット曲を持つ、グラミー賞受賞経験もある音楽プロデューサー/シンガー/ソングライターColby O'Donisも迎えた意欲作。

その他、新曲「夢中」とBE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」のJUNON、LEOに続く第3弾となるRYUHEIのソロ曲「Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜」の合計3曲を収録。

MV盤には表題曲「GRIT」のMusic Videoと撮影裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。ライブ映像とMVを収録したBMSG MUSIC SHOP限定盤やバンドルグッズ付きの形態もBMSG MUSIC SHOPにて販売される。リリース記念グッズもBMSG SHOPにて発売が決定した。