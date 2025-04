自分だけのチームで白熱のバトルに挑む！終末のワルキューレ The Day of Judgment

EXは、アニメ「終末のワルキューレ」を原作とするスマホゲーム『終末のワルキューレ The Day of Judgment』(略称、『終末のワルキューレDOJ』)の正式サービスが開始。

EXは、アニメ「終末のワルキューレ」を原作とするスマホゲーム『終末のワルキューレ The Day of Judgment』(略称、『終末のワルキューレDOJ』)の正式サービスが開始されました。

■『終末のワルキューレ The Day of Judgment』ゲーム紹介

全世界で人気のアニメ『終末のワルキューレ』がついにゲーム化!

Netflixにて2021年6月より配信された本作は、2025年3月にアニメ第3期の制作も決定。

原作漫画は累計発行部数1,800万部を突破し、『月刊コミックゼノン』(コアミックス)にて好評連載中です。

『終末のワルキューレ The Day of Judgment』では、アニメに登場する神々と人類の闘士たちを自由に編成・育成し、自分だけのチームで白熱のバトルに挑むことができます。

「神」と「人類」枠を超えた共闘

ド迫力のカットイン!

アニメの名シーンをゲームならではの演出で追体験できるストーリーモードに加え、キャラの特徴や編成を活かして戦うバトルモードも用意。

原作ファンはもちろん、ゲームから初めて本作に触れる方にも楽しめる内容となっています。

▼豪華声優陣のボイスを楽しもう

ボイスは全て新規撮り下ろし!

豪華キャストによる新規ボイス実装!アニメの名シーンをゲームで追体験!

▼今なら、リリース記念として実装済みの全43体の闘士をログインボーナスでプレゼント中!

今なら全闘士もらえる!

さらに!事前登録者数が77,777人を突破したことを記念し、以下のアイテムをゲーム内のプレゼントBOXよりお受け取りいただけます。

神石×10000個

★3闘士確定ガチャ券×2

事前登録専用ガチャ券×2

※事前登録専用ガチャ券1枚で、闘士ピックアップガチャ【11回】を引くことができます。

※配布期限:2025年5月16日(金)23:59まで

この機会に、神と人類の壮絶な闘いにぜひ参加してください。

ラグナロクを戦い抜け!

アニメ3期ティザービジュアル

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ/コアミックス, 終末のワルキューレIII製作委員会

アニメシリーズ「終末のワルキューレ」「終末のワルキューレII」は、Netflixにて好評配信中!

■原作情報

●漫画『終末のワルキューレ』(コアミックス「月刊コミックゼノン」連載)

作画:アジチカ 原作:梅村真也 構成:フクイタクミ

発行:コアミックス

第1〜24巻、好評発売中!

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ/コアミックス

漫画『終末のワルキューレ』第1巻

漫画『終末のワルキューレ』第24巻

■ゲーム概要

タイトル名 :終末のワルキューレ The Day of Judgment

ゲームジャンル:ロールプレイングゲーム

対応OS :iOS15以降、Android9.0以降

価格 :ダウンロード無料(アプリ内課金あり)

声の出演:

ブリュンヒルデ役/沢城みゆき

ゲル役/黒沢ともよ

呂布奉先役/関智一

アダム役/斉藤壮馬

佐々木小次郎役/山路和弘

ジャック・ザ・リッパー役/杉田智和

雷電為右衛門役/木村昴

釈迦役/中村悠一

トール役/緑川光

ゼウス役/高木渉

ポセイドン役/櫻井孝宏

ヘラクレス役/小西克幸

シヴァ役/鈴木達央

零福役/村瀬歩

波旬役/稲田徹

ヘイムダル役/野津山幸宏

ロキ役/松岡禎丞

ナレーション/石井康嗣

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ/コアミックス, 終末のワルキューレ製作委員会

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ/コアミックス, 終末のワルキューレII製作委員

