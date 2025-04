『怪獣8号 アニメ×ゲーム公式特番』が、4月25日(金)の20時より、怪獣8号公式X(@KaijuNo8_O)およびTOHO animation チャンネルにて配信される。集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて2020年7月より連載中、数々のマンガ賞に輝き、既刊15巻にして国内累計発行部数が1800万部を超える(デジタル版含む)松本直也による大人気コミック『怪獣8号』。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でも多くのファンを獲得している。そして、そんな世界的原作のアニメ化を手掛けるのは、アニメーション制作:Production I.G/怪獣デザイン&ワークス:スタジオカラーという大怪獣級タッグ。第1期は2024年4月13日よりテレ東系列ほかでの放送と、X(旧Twitter)での全世界リアルタイム配信が開始され、世界中で大きな盛り上がりを見せた。さらに、第1期総集編/同時上映「保科の休日」が絶賛公開中。7月には第2期の放送も決定しており、引き続き注目を集めている。

そんなアニメ『怪獣8号』のゲーム『怪獣8号 THE GAME』の最新情報をお届けする『怪獣8号 アニメ×ゲーム公式特番』が、4月25日(金)の20時より、怪獣8号公式X(@KaijuNo8_O)およびTOHO animation チャンネルにて配信される。出演者は福西勝也、瀬戸麻沙美、加藤渉、河西健吾の予定。公式特番の中では『怪獣8号 THE GAME』に関する情報をいよいよ公開予定だ。現在、『怪獣8号 THE GAME』の公式Xでは特番配信を迎えるカウントダウン動画を毎日公開している。放送当日は『怪獣8号 THE GAME』公式Xでも特番と同時にゲーム最新情報が公開される。フォローして楽しみに配信を待とう。(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社(C)Akatsuki Games Inc./TOHO CO., LTD./Production I.G