¡ÚGUÃÍ²¼¤²¡ÛÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¥¡¥¡ーー¥Ã¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡ÖÍ¥½¨¥Ñー¥«ー¡×
¿Íµ¤·ÑÂ³Ãæ¤Î¡È¥¹¥Ýー¥ÄMIX¥³ー¥Ç¡É¡£ Âç¿Í½÷À¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥¥ì¥¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ñー¥«ー¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÅêÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÍ¥½¨¥Ñー¥«ー¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎMIX¥³ー¥Ç¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¤Ê°ìÃå¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àä»¿¤ªÃÍ²¼¤²Ãæ¤Îº£¤¬Çã¤¤»þ¤«¤â¡ª ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥¥ì¥¤¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë½Ü´é¥Ñー¥«ー
¡ÚGU¡Û¡Ö¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×¥Ñー¥«¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉý¹¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ñー¥«ー¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿¤Ó¤ÎÎÉ¤¤ÊÔ¤ßÃÏ¤¬¿Èº¢¤Ë¤Û¤É¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥ëー¥ó¥¹¥«ー¥È¤ä¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤ÏÁ´3¿§¡£
¤³¤ì¤¾Âç¿Í¤ÎMIX¥³ー¥Ç
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎKumiko¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É·ÑÂ³Ãæ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤òÄó°Æ¡£¡Ö½À¤é¤«¤¤¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤º¥¥ì¥¤¤á¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥óÇÉ¤âµ¤Éé¤¤¤Ê¤¯¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¸¥Ã¥×¤ò¾¯¤·¤¢¤±¤ÆV¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉÊ¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£Â¨¥Þ¥Í¤·¤Æ¡¢ÀöÎý¥³ー¥Ç¤òºî¤ê¤À¤·¤Æ¡£
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÂç¿Í¥Ø¥ë¥·ー¤Ë
¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕNatsuki¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±ÁÇºà¤Î¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¡£²¼¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯³«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤ËÈ´¤±´¶¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Ë¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÇÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¥³ー¥Ç¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥Õー¥É¤ò½Ð¤¹Ãå¤³¤Ê¤·¤âÁÇÅ¨¤«¤â¡£
´Å¸ý¥¹¥«ー¥È¤ò¤Û¤É¤è¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó
´Å¤á¥àー¥ÉËþÅÀ¤Ê¥Á¥åー¥ë¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤ò¡¢¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ñー¥«ー¤Ç¤Û¤É¤è¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤¿MIX¥³ー¥Ç¡£¾åÈ¾¿È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¥¹¥«ー¥È¤â¥°¥Ã¥É¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¾®Êª¤òÅº¤¨¤¿¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎµÙÆü¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Ito.Aizaki