¡ÖÃæ¹ñ»ñËÜ¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¡×ÆüËÜ¤ÎÄ¹¼÷´ë¶È¤òÇã¤¤¤¿¤¬¤ëÃæ¹ñ¿ÍÉÙ¹ë¤¬µÞÁý¡Ä¤½¤Î»×ÏÇ¤È¤Ï
¡¡¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎµÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶·ï¿ô¤Ï¡Ç23Ç¯¤Î4Ëü9288·ï¤«¤é¡Ç24Ç¯¤Ë¤Ï6Ëü2695·ï¤ËµÞÁýÃæ¤À¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Ãæ¾®´ë¶È¤òÁÀ¤Ã¤¿¡Ö´ë¶È¾è¤Ã¼è¤ê¡×¤âÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°¼Á¤Ê¼ê¸ý¤È¤Ï¡£
¢¡ÆüËÜ´ë¶È¤òÁÀ¤¦Ãæ¹ñ¥Þ¥Í¡¼¡Ä¿Íµ¤¤Ï¡Ö100Ç¯´ë¶È¡×
¡¡´ë¶È¾è¤Ã¼è¤ê¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ç²èºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÃæ¹ñ¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¹Ù³°¤«¤éÍèÆü¤·¡¢Ä¹Ç¯ÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤à¹â¶¶»á¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡¦µ¢²½ºÑ¤ß¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÉÙ¹ë¤«¤é¤Î¡ØÆüËÜ´ë¶È¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¶áÇ¯µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢´Ñ¸÷¡¢¥°¥ë¥á¡¢½÷À¤ÎÀÜÂÔ¤Ä¤¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢Á¥Æâ¤ÇÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£É÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç´Ñ¸÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¤ËÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ä¸Å¤¤°û¤ß²°¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÏÃ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À®Ìó¤¹¤ì¤Ð¿ôÀéËü±ß¤«¤é¿ô²¯±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãæ¹ñ¿Í¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ò·Ð¤¿º£¤â100Ç¯Á°¸åÂ¸Â³¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¢¤Îµ»¤È¤«ÏÓ¤ò»ý¤ÄÀ½Â¤¶È¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¡£ûç¾®Ê¿¤Î¹æÎá¤Ç²Ö³«¤¤¤¿²þ³×³«ÊüÏ©Àþ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯º£¤Ë·Ò¤¬¤ë´ë¶È¤¬ÃÂÀ¸¤·»Ï¤á¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÅñÂÁ¤ÎÏ¢Â³¤Ç100Ç¯´ë¶È¤Ê¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ö»ö¶È·Ñ¾µ¤Ê¤ÉÆ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×Ãæ¹ñ¿Í¸ÜµÒ¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
¡¡¹â¶¶»á¤ÏÅö½é¡¢½ã¿è¤ËÆüËÜ¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¸ÜµÒ¤Î»×¤¤¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý´ë¶È¤Î´ÇÈÄ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢»ñ¶â¤òÃíÆþ¤·¤ÆÃÍÂÇ¤Á¤òÄß¤ê¾å¤²¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ËÇä¤êÈô¤Ð¤¹¤Î¤¬Èà¤é¤ÎÌÜÅª¡£»ö¶È·Ñ¾µ¤Ê¤ÉÆ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â¶¶»á¤¬Ãç²ð¤·À®Ìó¤µ¤»¤¿Îã¤Ï½½¿ô¼Ò¤ËµÚ¤Ö¤¬¡¢¼ÒÌ¾¤òÊ¹¤¯¤È»õÀÚ¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ»ñËÜ¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÆüËÜ´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡Çã¼ý¤¹¤ëÂ¦¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëË¿ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤â¼Ò°÷¤â¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¿Í¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤â¡¢Ãæ¹ñ·ÏÅê»ñ²È¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ª½ñ¤À¤±¤ÎÆüËÜ¿Í¡£¼ÂºÝ¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â·Ð±ÄÆâÍÆ¤òÀ¹¤Ã¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ·Ï¤ËÇä¤êÈô¤Ð¤¹¡£Í×¤ÏÈ¢°·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë´ë¶È¤¬¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Î¶ð¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï°ä´¸¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¢¡»¨¤ÊÇã¤¤Êý¤Ç¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ¿ÍÉÙ¹ë¤â
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Þ¥Í¡¼¤ÏÈË²Ú³¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤â¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°û¿©¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Öº£¤ä¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯³¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÂçºå¤ÎË¿ÃÏ°è¤Î°û¤ß²°·²¡£¤³¤ì¤âÆüËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ·ÏÉÔÆ°»º²°¤¬¸½¥Ê¥Þ¤Ç¸¢Íø¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ç00Ç¯Âå¤ËºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤¬ÈË²Ú³¹¤ÇÂ¿¤¯³«¤¤¤¿¡ÖÆüËÜÉ÷µï¼ò²°¡×¤â¹â³Û¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢µÕ¤Ë¡Ö¿©¤¤Êª¡×¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡ÖÅ¹Æâ¤ËÃÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸ñ¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤òÃæ¹ñ¤Î¥¢¥Û¤ÊÀ®¤ê¶â¤¬Çã¤¤¤¿¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÈË²Ú³¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¥ä¥¯¥¶¤âÃÎ¤é¤ºÅ¬Åö¤ËºßÆüÃæ¹ñ·Ï¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÇ¤¤»¤Æ¥«¥â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÅö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬°ì¸þ¤ËÍè¤º¡¢µÕ¤ËÄÉ²Ã¤ÎÅê»ñ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿´¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤«¡¢ÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡Ä¡Ä·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA!ÊÔ½¸Éô
¢¨4·î8ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©SPA¡ªÆÃ½¸¡Ö¡ÎÆüËÜ´ë¶È¾è¤Ã¼è¤ê¡Ï¤ÎºÇ¿·¼ê¸ý¡×¤è¤ê
¡½¡Î¡ÎÆüËÜ´ë¶È¾è¤Ã¼è¤ê¡Ï¤ÎºÇ¿·¼ê¸ý¡Ï¡½
¢¡ÆüËÜ´ë¶È¤òÁÀ¤¦Ãæ¹ñ¥Þ¥Í¡¼¡Ä¿Íµ¤¤Ï¡Ö100Ç¯´ë¶È¡×
¡¡´ë¶È¾è¤Ã¼è¤ê¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ç²èºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÃæ¹ñ¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¹Ù³°¤«¤éÍèÆü¤·¡¢Ä¹Ç¯ÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤à¹â¶¶»á¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡¦µ¢²½ºÑ¤ß¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÉÙ¹ë¤«¤é¤Î¡ØÆüËÜ´ë¶È¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¶áÇ¯µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ¿Í¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ò·Ð¤¿º£¤â100Ç¯Á°¸åÂ¸Â³¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¢¤Îµ»¤È¤«ÏÓ¤ò»ý¤ÄÀ½Â¤¶È¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¡£ûç¾®Ê¿¤Î¹æÎá¤Ç²Ö³«¤¤¤¿²þ³×³«ÊüÏ©Àþ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯º£¤Ë·Ò¤¬¤ë´ë¶È¤¬ÃÂÀ¸¤·»Ï¤á¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÅñÂÁ¤ÎÏ¢Â³¤Ç100Ç¯´ë¶È¤Ê¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ö»ö¶È·Ñ¾µ¤Ê¤ÉÆ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×Ãæ¹ñ¿Í¸ÜµÒ¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
¡¡¹â¶¶»á¤ÏÅö½é¡¢½ã¿è¤ËÆüËÜ¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¸ÜµÒ¤Î»×¤¤¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý´ë¶È¤Î´ÇÈÄ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢»ñ¶â¤òÃíÆþ¤·¤ÆÃÍÂÇ¤Á¤òÄß¤ê¾å¤²¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ËÇä¤êÈô¤Ð¤¹¤Î¤¬Èà¤é¤ÎÌÜÅª¡£»ö¶È·Ñ¾µ¤Ê¤ÉÆ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â¶¶»á¤¬Ãç²ð¤·À®Ìó¤µ¤»¤¿Îã¤Ï½½¿ô¼Ò¤ËµÚ¤Ö¤¬¡¢¼ÒÌ¾¤òÊ¹¤¯¤È»õÀÚ¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ»ñËÜ¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÆüËÜ´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡Çã¼ý¤¹¤ëÂ¦¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëË¿ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤â¼Ò°÷¤â¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¿Í¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤â¡¢Ãæ¹ñ·ÏÅê»ñ²È¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ª½ñ¤À¤±¤ÎÆüËÜ¿Í¡£¼ÂºÝ¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â·Ð±ÄÆâÍÆ¤òÀ¹¤Ã¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ·Ï¤ËÇä¤êÈô¤Ð¤¹¡£Í×¤ÏÈ¢°·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë´ë¶È¤¬¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Î¶ð¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï°ä´¸¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¢¡»¨¤ÊÇã¤¤Êý¤Ç¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ¿ÍÉÙ¹ë¤â
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Þ¥Í¡¼¤ÏÈË²Ú³¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤â¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°û¿©¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Öº£¤ä¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯³¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÂçºå¤ÎË¿ÃÏ°è¤Î°û¤ß²°·²¡£¤³¤ì¤âÆüËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ·ÏÉÔÆ°»º²°¤¬¸½¥Ê¥Þ¤Ç¸¢Íø¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ç00Ç¯Âå¤ËºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤¬ÈË²Ú³¹¤ÇÂ¿¤¯³«¤¤¤¿¡ÖÆüËÜÉ÷µï¼ò²°¡×¤â¹â³Û¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢µÕ¤Ë¡Ö¿©¤¤Êª¡×¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡ÖÅ¹Æâ¤ËÃÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸ñ¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤òÃæ¹ñ¤Î¥¢¥Û¤ÊÀ®¤ê¶â¤¬Çã¤¤¤¿¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÈË²Ú³¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¥ä¥¯¥¶¤âÃÎ¤é¤ºÅ¬Åö¤ËºßÆüÃæ¹ñ·Ï¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÇ¤¤»¤Æ¥«¥â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÅö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬°ì¸þ¤ËÍè¤º¡¢µÕ¤ËÄÉ²Ã¤ÎÅê»ñ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿´¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤«¡¢ÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡Ä¡Ä·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA!ÊÔ½¸Éô
¢¨4·î8ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©SPA¡ªÆÃ½¸¡Ö¡ÎÆüËÜ´ë¶È¾è¤Ã¼è¤ê¡Ï¤ÎºÇ¿·¼ê¸ý¡×¤è¤ê
¡½¡Î¡ÎÆüËÜ´ë¶È¾è¤Ã¼è¤ê¡Ï¤ÎºÇ¿·¼ê¸ý¡Ï¡½