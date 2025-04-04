¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö²¯¡×¤¬½Ð¤¿¡ª¡ª¡ª¡È´ñÀ×¤Î¤ªÊõ¡É¤Ëº£ÅÄ¤âÀä¶ç¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö³«±¿!¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ú½Õ¤ÎÄ¶¥Éµé¤ªÊõ3»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Û¡×¡Ê²ÐÍË¸å6¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤¿¡È²¯Ä¶¤¨¡É¤ÎÄ¶¥Éµé¤Î¤ªÊõ¤ËÀä¶ç¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÔ¤Ê¡»û¤ÎÂè46Âå½»¿¦¡¦Ê¿È¨¾ÈÀµ»á¤À¤Ã¤¿¡£»û¤Î½ñ¸Ë¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡È¤ªÊõ¡É¤òÈ¯¸«¡£ÁÄÉã¤¬°ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÃæ¹ñÁ×»þÂå¤ÎÈÇËÜ¡Ø´Ú¾»óÕ½¸¡Ù9ºý¡×¤ò»ý»²¤·¤¿¡£
¡¡¾Ü¤·¤¤ÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö1²¯±ß¤Ï¤¹¤ë!¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö1²¯±ß¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤Ï¡Ö300,000,000¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢3²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ31Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¸«»ö¥Ù¥¹¥È4¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢MCº£ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¤·¡Ö3²¯¡¢3²¯?!Â¾¤Î´ÕÄê»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤è¤¦¤½¤ó¤ÊÎäÀÅ¤Ë¤ª¤ì¤Þ¤¹¤Í!¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡´ÕÄê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö°ÂÅÚÆ²½ñÅ¹¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦È¬ÌÚÀµ¼«»á¤Ï¡Ö1000Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÁ×»þÂå¤ÎÈÇËÜ¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢¶Ë¤á¤Æ¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö´ñÀ×¡¢ºÇ¹â¤ÎËÜ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¶¥Éµé¤Î¤ªÊõ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£