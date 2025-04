宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」に、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」とコラボした「わくわくセット」が登場!

ふわふわであったかい「ブランケット」、大小2個セットの「フードコンテナ2個」、500mlサイズの「クリアボトル2本」がついてくる、ドミノ・ピザオリジナルのセットです☆

ドミノ・ピザ「リラックマ」わくわくセット

価格:好きなピザにプラス1,290円(税込)

※数量限定のため、品切れの場合もあります

販売期間:2025年4月7日(月)〜 ※数量限定、なくなり次第終了

購入条件:ピザ1枚以上

※ピザは全品対象です。なお、「ピザBENTO」は対象外です

セット内容:ブランケット1枚×1枚、フードコンテナ×大小2個セット、クリアボトル×2本

ドミノ・ピザが、春のピクニックやレジャーシーズンに、わくわくと楽しい時間を過ごしてほしいという想いから、癒やしキャラクターとして20年以上愛され続けてきたサンエックスの「リラックマ」と初めてコラボ!

オリジナルデザインの「ブランケット」「フードコンテナ2個」「クリアボトル2本」の3種がセットになった「わくわくセット」が数量限定で販売されます。

だんだんと暖かくなり、おひさまの光がやわらかく降り注ぐ、心が弾む春の訪れ。

外に出たくなる気持ちがふくらんで、ピクニックやお花見など、ご家族やご友人とピザを囲んでゆっくり過ごしたくなる、そんな “わくわく”する時間にぴったりなグッズが用意されます。

お好きなピザにプラス1,290円(税込)で購入できるので、春のレジャーはもちろん、おうちやオフィスでも、リラックマたちと一緒にわくわくする時間が過ごせるのも嬉しいポイントです☆

ブランケット

数量:1枚

サイズ:600×900mm

ピザを仲良く分けっこしながら、ほっぺをふくらませて幸せそうに”まくまく”する「リラックマ」たちが描かれた、このセット限定のふわふわブランケット。

大人も使いやすいサイズ感で、ピクニックやお花見はもちろん、おうちでピザを楽しむとき、オフィスワーク中のひざ掛けとしても大活躍してくれます。

フードコンテナ

数量:大小2個セット

サイズ:【大】100×100×40mm/【小】88×88×35mm(小)

サラダやスイーツを入れるのにぴったりな大サイズと、ちょっとしたフルーツやお菓子にぴったりな小サイズの2つセット。

「リラックマ」たちと一緒に楽しいお食事タイムを過ごせる、ピクニックはもちろん普段使いにぴったりのフードコンテナです。

クリアボトル

数量:2本

容量:各500ml

「リラックマ」たちがデザインされた持ち運びしやすいクリアボトルは、お散歩やレジャーのお供にぴったり。

クリアボディーなので飲み物の色によって印象が変わるのも楽しいポイント。

2本セットなので、誰かとお揃いで持つもよし、使う用と保存用で独り占めするもよしです☆

※冷たい飲み物専用

※クリアボトル2本の絵柄は同じです

「ドミノ・ピザ×リラックマ」オリジナルデザイン「ビーズクッション」プレゼントキャンペーン

申し込み期間(セットメニュー購買期間):2025年4月7日(月)〜 5月6日(月)23:59

特設ページ:未着

内容:期間中「わくわくセット」を購入して、後日送信されるメールから申し込みフォームにアクセスし、申し込まれた方の中から抽選で「リラックマ コラボビーズクッション」が当たります。

対象メニュー:「わくわくセット」

賞品:リラックマ コラボビーズクッション(サイズ:直径約400×100mm)

当選人数:抽選100名

申込み方法:

・STEP 1ドミノ・ピザ公式サイト、または公式アプリで、「わくわくセット(ブランケット+フードコンテナ2個+クリアボトル2本)」を購入する。

・STEP 2:後日送信されるメールから申し込みフォームへアクセスする。

・STEP 3:キャンペーンサイトの申し込みフォームに必要事項を入力すると申し込みが完了。

申込み資格:

・申し込み期間内に、ドミノ・ピザ公式サイトまたは、公式アプリより「わくわくセット」を購入された方

・日本国内に住み、郵便物や宅配物を受け取り可能な方

「わくわくセット」を購入された方を対象に「リラックマ コラボビーズクッション」が100名に当たるキャンペーンを実施。

対象注文期間終了後、ドミノ・ピザより専用申し込みフォームがメールにて送付されます。

申し込みフォームにて必要事項を記入することで、申し込みが完了となります。

「リラックマ コラボビーズクッション」は、100個限定の激レアグッズ。

肌ざわりの良いもちもちとした感触のビーズクッションに、見たこともないくらいおっきなピザを、なかよく分けっこする「リラックマ」たちが描かれた、思わずずっと抱きしめたくなるクッションです。

オリジナルブランケットと一緒に使えば、あっという間におうちが癒し空間になること間違いなし☆

※わくわくセットは単品購入ができません。ピザ1枚以上の購入が必要です

※商品発送をもって当選発表となります

※賞品は5月下旬以降順次発送予定です。

※キャンペーン申し込み期間中に「わくわくセット」が終売した場合、その時点でキャンペーン受付けを終了となります

※期間中、複数回申し込み可能ですが、プレゼントの当選は一人様につき1回のみです

※STEP 2のメール送付は、2025年5月9日(金)までに送付されます

※申し込みフォームの入力は、5月18日(日)23:59までに入力してください。期間を過ぎた場合、当選無効となります

※株式会社ドミノ・ピザ ジャパンの公式サイトまたは公式アプリに登録されたメールアドレスにて、キャンペーン対象者の方に株式会社ドミノ・ピザ ジャパン( dominos@mail.dominos.jp )より送信されます

※申込み内容に不備・誤り・虚偽等があった場合、その他ドミノ・ピザが不正行為と判断した場合、当該申し込み・当選を無効となる場合があります

※ドメイン拒否、pcメール拒否をしていると、当選した場合に当社からの連絡メールを受け取れません。ドミノ・ピザドメインからのメールを受信できるよう設定を確認ください

※参加方法、申し込み条件の詳細は、特設ページを確認ください

ピザを頬張る「リラックマ」とその仲間を描いた、お花見はもちろん、春の遠足、いつもの公園でのんびりする時間、おうちでのリラックスタイム、オフィスでのランチタイムにもぴったりなグッズ。

ドミノ・ピザの「リラックマ」コラボ「わくわくセット」は、2025年4月7日より販売開始です☆

