2025年7月6日放送開始予定のTVアニメ『CITY THE ANIMATION』の追加キャストに宮崎遊と鈴木崚汰が決定。コンセプトビジュアル第2弾も公開された。『CITY THE ANIMATION』はあらゐけいいち原作の漫画『CITY』が原作。普通の「CITY」に住むなんだか楽しい人々の生活を多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディとなっており、京都アニメーションが6年ぶりの完全新作としてTVアニメ化される。2025年7月6日(日)からABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11で放送開始予定。

先日のAnimeJapan 2025で追加キャストが発表されたばかりだが、早くもさらなる追加キャストが発表された。今回発表されたのは漫画家・鬼カマボコ役の宮崎遊と、『週刊CITY誌』編集部の轟役の鈴木崚汰の2名。それぞれからコメントも到着している。宮崎は「他の方のお芝居を席で聞いてる時はもう楽しくてしょうがなかったです。本番中笑い声を漏らさないように必死でした。と思ったら今度は自分の番。他で感じたことのない独特なプレッシャー」と収録現場の様子を表現。鈴木は「とにかく凄いモノが出来上がったはずです。この現場では、いかに『呼吸のみで表現することが難しいか』を痛感しています」と手応えと同作ならではの難しさをコメントしている。また「コンセプトビジュアル produced by .MP」の第2弾も公開。「コンセプトビジュアル」はクリエイティブチーム「.MP」が手掛けるCITYの世界観を様々なデザイン手法で表現していくビジュアルシリーズ。「GOD SOCCER + special otheres」という副題が付いた第2弾は、作中に登場する「サッカー」をキーワードとしてCITYらしい世界観を「神様+みみねこ・ツチノコ・ファイティングモンキー・もぐら」で表現したユニークな作品に仕上がっている。今後もキャスト情報が順次公開されていくとのこと。続報は『CITY THE ANIMATION』公式サイト、各種公式SNSで発表されるので、ぜひSNSをフォローして楽しみに待とう。(C)あらゐけいいち・講談社/CITY THE ANIMATION製作委員会