Àã¿«¼ºÇÔ¤Î½Å²¬Í¥Âç¡¢´ããÝÄì¹üÀÞ¤«¡ÖÆó½Å¤Ë¸«¤¨¤ÆÁ´Éô½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¤ï¤±¤ï¤«¤é¤º¡×£³²ó¶¯ÂÇÈïÃÆ¤ÇÁê¼ê¸«¤¨¤º´°ÇÔ¡¡ÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£³£°Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¡¡Á°²¦¼Ô¤Î½Å²¬Í¥Âç¡Ê£²£·¡Ë¡á¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡á¤Ï¡¢²¦¼Ô¥á¥ë¥Ó¥ó¡¦¥¸¥§¥ë¥µ¥ì¥à¡Ê£³£±¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤ËÄ©Àï¤·¡¢£°¡Ý£³¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¡£ºòÇ¯£³·î¤Ë²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤Î£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àã¿«¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤ëºÝ¤Ë¤ÏÎÞ¡££³²ó¤Ë±¦¤Î¶¯ÂÇ¤ò¿©¤é¤Ã¤¿ºÝ¡¢±¦ÌÜ¤Î´ããÝÄì¤ò¹üÀÞ¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢»î¹ç¸å¤ÏÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¡£¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÆó½Å¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁ´Éô½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡£¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯±Û¤·¤ÎÊÖ¤êºé¤¤ò´ü¤·¤¿½Å²¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¿É»À¤ò¤Ê¤á¤¿¡£¡Ö¼å¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢²¶¡×¡£²¦¼Ô¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó¤Ë±¦¤Î¶¯ÂÇ¤òÈïÃÆ¤·¤¿ºÝ¡¢±¦ÌÜ¤Î»ë³¦¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹µ¤¨¼¼¤Ç¤Ï±¦ÌÜ¤ò¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö£±¡¢£²¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤È¡¢¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÈ¯¤â¤é¤Ã¤¿¤éÇË²õÎÏ¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´¤ËÆó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¡¢´ããÝÄì¡Ê¤ÎÉé½ý¡Ë¤À¤Ê¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£¡ÊÆó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ë²£¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤â»î¹ç¤òÅê¤²¤º¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÇË¸ý¤Ï¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÄü¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡£Éé¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Í£°ìÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£´°ÇÔ¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê³¬µé¤ò¡Ë¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£°úÂà¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¡¢¤³¤Î´Ö¡ÊÉé¤±¤¿»þ¡Ë¤è¤ê²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡Ë²ù¤·¤¤¤Ã¤¹¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤«¤ß»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡½Å²¬Í¥Âç¡Ê¤·¤²¤ª¤«¡¦¤æ¤¦¤À¤¤¡Ë£±£¹£¹£·Ç¯£´·î£±£¶Æü¡¢·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡££±£¹Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡££²£±Ç¯¤ËÆüËÜ¥æ¡¼¥¹¡¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Ë£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ¡¢£²£²Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡££²£³Ç¯£´·î¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯£±£°·î¤Ë¤ÏÀµµ¬²¦¼Ô¥Ñ¥ó¥ä¡¦¥×¥é¥À¥Ö¥·¡¼¤òÇË¤Ã¤Æ²¦ºÂ¤òÅý°ì¤·¤¿¡£ºòÇ¯£³·î¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¡£Äï¤Ï¸µ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¡£º¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£¿ÈÄ¹£±£¶£°¥»¥ó¥Á¡£