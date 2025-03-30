É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ÖÇ¯¶â·î32Ëü±ß¤ËÁý³Û¡×¤Î72ºÐÉ×¤¬¿´Â¡È¯ºî¤ÇµÞ»à¡£°¥¤·¤ß¤Î67ºÐºÊ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö°äÂ²Ç¯¶â³Û¡×¤ËÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¼è¤êÍð¤¹¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤Ï¡©¡×
°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î¸øÅª¤ÊÊÝ¾ã¤¬°äÂ²Ç¯¶â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï²¿¤È¤âÊ£»¨¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤ÈÂçÉý¤Ë°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É×¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤È¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤Î¸½¼Â
60ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤¢¤È¤Ë´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ËÅ¾ÀÒ¡£·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿À¾Â¼¹À¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦72ºÐ¡Ë¡£·î¡¹¤Î¼ýÆþ¤ÏÌó22Ëü±ß¡¢¼ê¼è¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È18Ëü±ß¤Û¤É¡£ºÊ¡¦Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦67ºÐ¡Ë¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÏÅ¤¦¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¶â³Û¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¤½¤í¤½¤í»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¹À¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤ÇÆÍÁ³¤Î¿´Â¡È¯ºî¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿È¼Î·¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¡£É×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤Î²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¯¡¢Áòµ·¤Î´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈÊü¿´¾õÂÖ¡£¤½¤Î¤¢¤È½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¿´ÇÛ¤·¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¹À¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤«¤±¤ë¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤¹Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢É×¤Î¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢¡Ö»ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹À¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿É×¤ò¼º¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ºÙ¤µ¤¬¡¢Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Þ¤¹¡£
Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤Ï65ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¼õµë¤ò³«»Ï¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·î10Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤¤º¡¢Ãù¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡×¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¹À¤µ¤ó¤ÏÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ë¹½¤Ê³Û¤ÎÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï°äÂ²Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¹À¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤Î4Ê¬¤Î3¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×¡ÖÁá¤¯Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ë¼êÂ³¤¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢¿ÆÀÌ¤Ï¸ý¡¹¤ËÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤òµÞ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤Ï¡¢ËÜÍè65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÏ·ÎðÇ¯¶â¤ò¡¢66¡Á75ºÐ¤Î´Ö¤ÇÃÙ¤é¤»¤ëÀ©ÅÙ¡£1¥õ·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤Ë0.7¡óÇ¯¶â¤ÏÁý³Û¤µ¤ì¡¢¹À¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤Ï60.2¡ó¡Ê72ºÐ2¥õ·î¡ËÁý¤¨¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¤â¤·¹À¤µ¤ó¤¬65ºÐ¤ÇÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ê»µë¤Î´ðÁÃÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ19.7Ëü±ß¤Û¤É¡£¤½¤Î1.62ÇÜ¡¢Ìó32Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö4Ê¬¤Î3¤È¤¤¤¦¤È·î24Ëü±ß¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¿ÆÀÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È·î34Ëü±ß¡Ä¡Ä½½Ê¬¤¹¤®¤ë¶â³Û¤À¤È»×¤¤¡¢´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²Ç¯¶â¡¢ÁÛÄê³°¤Î¶â³Û¡Ä»Ä¤µ¤ì¤¿ºÊ¤¬ÃÎ¤Ã¤¿Ç¯¶â¤Î¸½¼Â
¤É¤³¤«°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»×¤ï¤Ì¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤è¤½¤Î°äÂ²Ç¯¶â³Û¤È¤·¤Æ¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·î³Û6Ëü4,000±ß¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤Î4Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°äÂ²Ç¯¶â¤Ë¡¢»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¯¤¹Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡£¿ÆÀÌ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤¦¶â³Û¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï°äÂ²Ç¯¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬À®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ëÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç¤¹¡£Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î4Ê¬¤Î3¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç´ª°ã¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤á¡£¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÇ¯¶â¤Î4Ê¬¤Î3¡×¤È¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦Ç¯¶â¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤³¤È¡£´ðÁÃÇ¯¶â¤â´Þ¤à¶â³Û¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿´ð½à¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï65ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤ÎÇ¯¶â³Û¡£·«²¼¤²¤ÇÁý³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤ò·×»»¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤«¤Î¤Ü¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤Ç°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÁ´³Û»Ùµë¤È¤Ê¤ê¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÁêÅö¤¹¤ë³Û¤Î»Ùµë¤¬Ää»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï3.2Ëü±ß¡£°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤«¤é¤³¤Î3.2Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤¿¶â³Û¡¢6.4Ëü±ß¤¬»Ùµë³Û¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤È¤âÊ£»¨¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ëÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤äÍîÃÀ¤Ï¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµëÃæ¤Ë¼õµë¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯¶â¤Ï¡ÖÌ¤»ÙµëÇ¯¶â¡×¤È¤·¤Æ°äÂ²¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì¤»ÙµëÇ¯¶â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·«²¼¤²¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Ç¯¶â¤Ë¤Ï5Ç¯¤Î»þ¸ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹À¤µ¤ó¤¬67ºÐ¡Á72ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤â¤é¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Ç¯¶â¤Î¤ß¡£¤½¤Î³Û¤Ï12.9Ëü±ß¡ß60¡Ê¥õ·î¡Ë¤Ç774Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
700Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¤»ÙµëÇ¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡£Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¶»¤ËµîÍè¤·¤Þ¤¹¡£
[»²¹Í»ñÎÁ]
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡ØÇ¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¡Ù
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡Ø°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¼õµëÍ×·ï¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡¦Ç¯¶â³Û¡Ë¡Ù