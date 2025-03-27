¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹¡Öe¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤ÎPR¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇSENDY AUDIO¤Î¡ÖAiva 2¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁõÃå´¶¡¢²»¼Á¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¿·³«È¯¤ÎÇö·¿¹â¶¯ÅÙ¿¶Æ°ÈÄ¤Ë¤è¤ë²»¼Á¤Î¿Ê²½¤òÉ¾²Á¡£¡ÖSENDY AUDIO¤Î¿·¤·¤¤¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¼«Á³¤Ê¸ü¤ß¤¬·ó¤ÍÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿²»¼Á¤òÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¿Íµû¤Î²ÎÀ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¹âµé¤ÊÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹©·ÝÉÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²»¼ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·¹¸þ¡×¤È¡Ö¥­¥é¥Ã¤È¤·¤¿É½¸½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×ÅÀ¤òÆÃÉ®¤¹¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¡¢Æ±²Á³ÊÂÓ¤ÎÂ¾À½ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÌÀÎÆ´¶¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼þÇÈ¿ôÂÓ¤´¤È¤ËÆÃÄ§¤ò½Ò¤Ù¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Î¹â¤¤Ãæ²»°è¡×¤È¡Ö¥­¥é¥ê¤Èµ±¤¯¹â°è¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹¡Öe¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë»îÄ°¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SENDY AUDIO¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¿Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

À½ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
02:01

À½ÉÊ¤Î³°´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
04:10

ÁõÃå´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
05:20

²»¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
08:53

³Æ²»°è¤ÎÆÃÄ§
11:12

¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥ó¥×
11:35

¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á

´ØÏ¢µ­»ö

ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ëONIX¤Î¿·DAP¡ªÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶ÃØ³¡ª¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÂ¤ß¤ÎÇö¤µ¤Ç¤³¤Î½Å¸ü´¶¡ª¡ª¡×

ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ëONIX¤Î¿·DAP¡ªÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶ÃØ³¡ª¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÂ¤ß¤ÎÇö¤µ¤Ç¤³¤Î½Å¸ü´¶¡ª¡ª¡×

 ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²òÀâ¡ª²»Ï³¤ì¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤µ»½ÑÅëºÜ¡Ønwm Dots¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©

ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²òÀâ¡ª²»Ï³¤ì¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤µ»½ÑÅëºÜ¡Ønwm Dots¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©

 PR¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤æー¤Ç¤£¤¬²òÀâ¡ªNTT¤Î²»Ï³¤ì¤·¤Ê¤¤¥¤¥ä¥Û¥óµ»½Ñ¤¬¥¹¥´¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï

PR¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤æー¤Ç¤£¤¬²òÀâ¡ªNTT¤Î²»Ï³¤ì¤·¤Ê¤¤¥¤¥ä¥Û¥óµ»½Ñ¤¬¥¹¥´¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹ e¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó_icon

¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹ e¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 14.40Ëü¿Í 2802 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹¡Öe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡ªe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢²»³Ú¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É8,000µ¡¼ï°Ê¾å¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤ËÄ°¤­ÊüÂê¡ª¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤ÎÇã¼è¤äÃæ¸ÅÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡ª
youtube.com/channel/UCDppocjZtrwEMYmSyFmBmbA YouTube