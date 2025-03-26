¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î»Â¿·¡Ö¥¿¥Õ¤¹¤®¡È·Ú¥È¥é¡É¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Á´Ä¹3.4mµé¤Î¡Ö¡È¥«¥¯¥«¥¯¡É¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤ÎÀ¼¡ª ¡Ö300mmÄ¶¤¨ÃÏ¾å¹â¡×¤ËMT¤âºÎÍÑ!?¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼C¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼C¡×¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍß¤·¤¤¡©
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè40²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼C¡ÊMud Master-C¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î»Â¿·¡Ö¥¿¥Õ¤¹¤®¡È·Ú¥È¥é¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê40Ëç¡Ë
¡¡¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼C¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬³«È¯¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡£
¡¡2007Ç¯¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¿·¤·¤¯À©Äê¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖInnovation for Tomorrow¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢·Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥â¡¼¥ë¥«¡¼¤ÎÁÏ¤ê½Ð¤¹¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¡Ö´Ä¶¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¡Ö¹¤µ¡×¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼C¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤µ¤È·Ú¤µ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹â¤¤ÁöÇËÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ä¤¥Ü¥Ç¥£¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂÑµ×À¤ÈÀÑºÜÀ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¡¢¥¹¥â¡¼¥ë and ¥¿¥Õ¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎëÌÚÍëÂÀ»á¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤ËÊØÍø¤Ê3ÌÌÂç·¿¥¬¥ë¥¦¥¤¥ó¥°¥É¥¢¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥µ¥Ý¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1600mm¡ßÁ´¹â1960mm¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¥ã¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¡¢Âç·¿±Õ¾½¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¡¢Ùû¿å¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¿¥Õ¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢660ccÄ¾Îó3µ¤ÅûDOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸øÉ½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¥·¥Õ¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é5Â®MT¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Õ¥È¤È¥Ï¥Ö¤ÎÀÜÂ³ÉôÊ¬¤Ë¥®¥¢¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ï¥Ö¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¡¢Âç·¿16¥¤¥ó¥Á¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢370mm¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë3¥¢¥ó¥°¥ë¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¹â¤¤Æ§ÇËÀ¤ÈÂÑ´§¿åÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹â¤¤ÂÑµ×À¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ä¤¥Ü¥Ç¥£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é²á¹óÃÏ¤Ç¤Î»Å»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÅ¸¤«¤éÌó18Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â»ÔÈÎ²½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼C¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¤±¡ª¡×¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¤ä¤ë¤Ê¡¼¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¹¥¤¡×¡Ö¼ÂÍÑ²½¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤é¾è¤ê¤¿¤¤¡¦Çã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦³Ê¹¥ÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¡£
¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤È²Ä°¦¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬º®ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤âÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤ìÈ¯Çä¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¢ö¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì½Ð¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤âÎÉ¤¤¤Í¡ª¤±¤É»ÔÈÎ²½¡Ä¤Ê¡¼¡×¡Ö²þ¤á¤Æ»ÔÈÎ²½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¤µ¤ó¡¢¤¤¤ÄÈ¯Çä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤ä¤Ù¤§¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤³¤ì¡ÄÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¿¤éÍß¤·¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢»ÔÈÎ²½¤òË¾¤àÀ¼¡£
¡¡Ìó18Ç¯Á°¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ç¤â»ÔÈÎ²½¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Å¤¤¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì·î¤È¤«²ÐÀ±Áö¤ëÅÛ¡×¡Ö·îÌÌÁö¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤«¤ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÁÍß¤·¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¡£
¡¡ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤¬¹â¤¯¡¢Âç·¿¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤«¤»¤¿Â²ó¤ê¤Ï³Î¤«¤Ë·îÌÌÃµººµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥é¥ê¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥«¡¼¥ë¥é¥ê¡¼½Ð¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¤³¤ì¡×¡Ö¤³¤ì³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ê¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¡¢¥«¥ß¥ª¥ó¤Î¥Á¥ÓÈÇ¤¬¥é¥ê¡¼¹¥¤¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¡¢½Ð¾ì¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Î»²Àï¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¥é¥ê¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£