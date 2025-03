【PlayStation30周年特別CM】 3月21日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、楽曲「PLAYERS」を使用した初代プレイステーションの30周年特別CMを本日3月21日より公開した。

「PLAYERS」は、初代プレイステーション発売30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」から生まれた楽曲。ユーザーから募集した「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」のエピソードを基にYOASOBIが描き下ろしたものとなっている。

この楽曲を使用したCMには、俳優・西野七瀬さん、VTuber・兎田ぺこらさん、ゲーム実況者・キヨさんの豪華メンバーが声優として出演。それぞれの演者本人からインスピレーションを受けてデザインされたキャラクターたちが、不思議なメモリーカードをきっかけにゲームの世界へと旅立つというストーリーが描かれており、ジェットコースターのような爽快な映像に仕上がっている。

CMの公開とともにYOASOBI、そして出演者からのコメントも到着。プレイステーションの30周年に関わることができた喜びや自身の思い出などが語られている。

ジェットコースターのように駆け抜ける「Play Has No Limits」な鉄道の旅

【PlayStation® × YOASOBI「PLAYERS」30周年特別CM|30秒|Project: MEMORY CARD】

舞台は、街角のレトロなゲームショップ。ペケのおじいちゃんが営む店内でにぎやかに遊ぶ、まる・ペケ・キ3の三人。ふと、まるが手にとったのは、どこか不思議なメモリーカード。初代プレイステーションをひっぱりだし、メモリーカードを挿入すると…!?「プレイステーション」から「あっちのステーション」へ、ゲームの世界をジェットコースターのように駆け抜ける「Play Has No Limits」な鉄道の旅がはじまる。

西野七瀬、兎田ぺこら、キヨの豪華メンバーが声優として出演。デザインは吉田健一

本映像には、プレイステーションのシンボルである“△〇×□”をモチーフにした4人のキャラクターが登場。ゲームを愛する個性豊かな3人が声優を担当し、そこに「ロボじぃ」が加わる。それぞれの演者本人からインスピレーションを受けて生みだされたキャラクターデザインは、「交響詩篇エウレカセブン」、「地球外少年少女」などで知られるアニメーター/キャラクターデザイナー/イラストレーターの吉田健一氏が手がけている。

コメント紹介

【吉田健一氏によるデザイン】【YOASOBI・Ayaseさん】

自分自身がゲームが大好きで、これまで、そして今もゲームをプレイしています。まさに、ゲームと共に成長したと言っても過言ではないと思っています。

ゲームの主人公が様々な困難に立ち向かっていくなかで描かれるドラマや物語から得た教訓などもたくさんあり、それが現在の自分を形成していると思っています。

そんな、自分自身のゲームに対する愛やゲームと共に成長してきた思い出、感情をぎゅっと詰め込んだ一曲になっていると思います。

【YOASOBI・ikuraさん】

まず、すごい感動して、思わずAyaseさんにメッセージを送ってしまいました(笑)

自分自身、高校生のころからゲーム実況を見ていて、日常的にゲームに触れて、支えられてきたという思いがあります。

それも相まって、今回の楽曲を聞いたときに、ゲームへの思いが爆発しました。自分自身のゲームへの愛もこもった歌になっていると思います。

YOASOBI

【西野七瀬さん】

PlayStation30周年、おめでとうございます。今回の映像の世界観がとても好きで、音楽と合わさって何度見てもワクワクします。3人のキャラクターもそれぞれ異なっていて、自分たちの要素も入っていることもあり、より愛着がわきました。

PlayStationは、初代から最新のPS5®まで、全てで遊んでいます。昔のゲームのディスクが分かれている感じ、ディスクを入れ替えるときの達成感も心に残っています。今回の映像にもあるメモリーカードも、大切にしていました。兄のものと分からなくならないよう、きちんとラベルを書いて、自分の名前も書いていたことを思い出します。

西野七瀬さん

【兎田ぺこらさん】

プレイステーション30周年おめでとうございますぺこ!!!記念すべきプロジェクトに携わらせて頂けたこととっても嬉しく思います!映像も音楽も全て最高で、見ていてハラハラワクワク、聞いて口ずさみたくなるメロディ!ペケを演じていてとても楽しかったです!

ぺこーらの今の生活に欠かせないと言っても過言ではないゲーム。これからも、ずっとプレイステーションの世界を旅していくぺこ!!!!!

兎田ぺこらさん

【キヨさん】

プレイステーション30周年、おめでとうございます。

子供の頃も大人になった今もプレイステーションは私にとってかけがえのない存在です。

1人で、親兄弟と、友人と、そして今はオンラインで世界中の人たちとゲームをしてきました。

たくさんの人と遊び、遊んだ数だけの思い出があります。

30周年という節目の年に素敵なプロジェクトに参加できたことを嬉しく思います。

大迫力の映像、音楽。懐かしいけど新しい、どこにもない世界。スピード感溢れる展開にグイグイ引き込まれました。

キ3というキャラクター、読み方ほぼキヨじゃねえか。最高に楽しく演じることができました。そして大の仲良し3人組で出演できたことも嬉しかったですね。

俺のメモリーカード容量いっぱいになるまでこれからもよろしくなプレイステーション!

キヨさん

