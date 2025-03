NBA背番号別ベストプレーヤー発表…エドワーズやカイリー不在で波紋を呼ぶ声も

背番号は、選手にとって最もアイコニックなシグネチャーだ。永久欠番を与えられれば、その功績は生涯本拠地に掲げられる。また、河村勇輝(メンフィス・グリズリーズ)によると、敬愛するジャ・モラント(メンフィス・グリズリーズ)は自身の背番号にちなみ、「12(トゥエルブ)」がひとつのニックネームになっている。

150万人のフォロワーを持つ『Hoop Central』は、それぞれの背番号における現役ベストプレーヤーを1名ずつ選出。各背番号には、その数字を見ただけで特定の選手を想起させる番号もあるが、一方で数多くのプレーヤーが在籍するNBAでは一部の背番号に“被り”が発生しており、『Hoop Central』のコメント欄では異議を唱えるものも。

以下では、背番号を0から順に分割していきながら、各背番号のベストプレーヤーを確認していくと同時に、ファンの間で議論の的になっている『Hoop Central』が選出しなかったプレーヤーたちにも言及していきたい。

Every team’s best player by their jersey number -

Do you agree? pic.twitter.com/q8cl7943Z8

- Hoop Central (@TheHoopCentral) March 18, 2025