ÂÀÅÄ¸÷¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¶¯ÎõÈéÆù¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ10Ëü±ßÅÏ¤¹¥Ð¥«¤Ï¡Ä¡×
Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê59¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿·¿ÍµÄ°÷¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤ËºÝ¤·¤Æ1¿Í10Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ò¡¢°ì¸À¤ÇÃÇ¤¸¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬º£·î¤Ë¼óÁê¸øÅ¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿º©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢¿·¿ÍµÄ°÷15¿Í¤Ë10Ëü±ß¡¢Áí³Û150Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤ò¾ÜÊó¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬15Æü¤Ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤«¤é¤Î»Ù½Ð¤Ç°ãË¡À¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖË¡Åª¤Ë¤É¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¡¢´¶¾ð¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á´¤¯ÊÌ¤ÎÌäÂê¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤¿È¯¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÊÂàÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ê¤É¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
VTR¤ò¸«½ª¤¨¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ10Ëü±ßÅÏ¤¹¥Ð¥«¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤â¡¢¤ª²Û»Ò¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤Í¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Î¹ÔÆ°¤òÈéÆù¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæÍµÆó¤â¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¢¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÂÀÅÄ¤ÎÈ¯¸À¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£