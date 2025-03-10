ÉðÅÄÅ´Ìð¤¬À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡È°û¤ß¤ÎºîË¡¡É¡Ö¼«Ê¬¤¬¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ªÅ¹¤ÏÉ¬¤º±ü¤µ¤ó¤ò¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê75¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºòÇ¯10·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯76¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1976Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤´¤í!¤¿¤Ù¤´¤í!¾Ð¤¤¤´¤í!¡×¤Ç¥³¥ó¥È¶¦±é¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸ß¤¤¤Ë¡ÖÅ´¤ä¤ó¡×¡ÖÀ¾¤ä¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¼¤¬2¿Í¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¹½À®¤â°ì½ï¤Ç¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö°û¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é°û¤ß¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¡È¥Þ¥Ê¡¼¡É¤â³Ø¤ó¤À¤È²óÁÛ¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ªÅ¹¤ÏÉ¬¤º±ü¤µ¤ó¤ò1²óÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÉ¬¤ººî¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÅÅÏÃ¤·¤¿¤é±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤«¤é°Â¿´¤¹¤ë¡×¤ÈÉ×¿Í¤ËÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤È¤â¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîË¡¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó°ì²È¤È°ì½ï¤Ë½é¤á¤Æ¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤ò¿©¤Ù¤¿Æü¤â²óÁÛ¡£¡Ö²æ¤éÅÄ¼Ë¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¥Á¡¼¥º¤Ê¤ó¤Æ¿©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¥Á¡¼¥º¤ÎÆéÊª¤Ê¤Î¤ÇÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ²æ¡¹²ÈÂ²¤Ë¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¥Ñ¥ó¤ò¤³¤Î¿Ë¤ò»É¤·¤Æ¤Í¡É¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é³§¤Ç³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È²û¤«¤·¤ß¡Ö²¿¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â³Ú¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£