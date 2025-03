【改造町人シュビビンマン コンプリートコレクション】 6月12日 発売予定 価格:4,980円

SUPERDELUXE GAMESは、Ratalaika Gamesの協力のもと、プレイステーション 5/Nintendo Switch用「改造町人シュビビンマン コンプリートコレクション」のパッケージ版を6月12日に発売する。価格は4,980円。本日3月6日より、SDX公式ストアと各小売店にて予約を受け付ける。

「改造町人シュビビンマン」は、1989年メサイヤから発売された横スクロールアクションゲーム。1作目はPCエンジン初の2人同時プレイが可能なアクションゲームとして発売され、のちに多くの支持を受けてシリーズ化された。

今回、「改造町人シュビビンマン」シリーズの全4タイトル、「改造町人シュビビンマン」、「改造町人シュビビンマン2 -新たなる敵-」、「改造町人シュビビンマン3 - 異界のプリンセス」、「改造町人シュビビンマン零」をまとめて1本にして、コンプリートコレクションとしてパッケージ版で発売される。今回発売されるパッケージ版には永久封入特典として表裏ジャケットと、ストーリーブックが付属する。

「改造町人シュビビンマン コンプリートコレクション」メインビジュアル

SDX公式ストア購入特典

SDX公式ストアで「改造町人シュビビンマン コンプリートコレクション」を購入すると、特典として「改造町人シュビビンマン懐かしシールセット」が付いてくる。

【SDX公式ストア購入特典:改造町人シュビビンマン懐かしシールセット】

※画像はイメージ。SDX公式ストア限定特典は数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

「改造町人シュビビンマン コンプリートコレクション」

「改造町人シュビビンマン」シリーズがコンプリートコレクションとしてパッケージ版で登場。「改造町人シュビビンマン」シリーズは、プレーヤーは豪徳寺博士の手によって「シュビビンマン」に改造されてしまった「太助」と「キャピ子」を操作して悪の宇宙帝国・亜空魔団と戦っていく横スクロールアクションゲーム。PCエンジン初の2人同時プレイが可能なアクションゲームとしても知られている。

【ゲーム概要】

西暦200X年……。 地球は突如隕石に乗ってやってきた悪の宇宙帝国「亜空魔団」によって攻撃された。町は焦土と化し、人々は捕えられ、奴隷のようにこき使われた。そんな地球を救うべく、下町の天才科学者・豪徳寺博士は、史上最強のサイボーグ“シュビビンマン”を設計した。だが、敵の首領“マザーコンピュータ”はいち早くこの設計を察知し、博士の研究所を望む隣町の山頂に要塞を構えた。一方、豪徳寺博士は一刻も早くシュビビンマンを完成させるため、優秀な人材を捜したが、ことごとく断られた。しょうがないので、彼は近所の魚屋の青年“太助”と女子高生“キャピ子”を半ばムリヤリ改造してしまったのだ! かくしてここに、2人のヒーローが誕生した。

【収録タイトル紹介】

・「改造町人シュビビンマン」

記念すべきシリーズ第1作。PCエンジン初の2人同時プレイを可能にした作品。

・「改造町人シュビビンマン2-新たなる敵-」

1作目に新規要素を加え、パワーアップしたシリーズ2作目。

・「改造町人シュビビンマン3-異世界のプリンセス-」

横スクロールからスクロールシューティングまで、変化に富んだステージを楽しめる作品。

・「改造町人シュビビンマン零」

主人公を「らいた」と「あずき」に変えた、シリーズ最後の1作。

【LLC Shinyuden ジェネラル・マネージャー ルイス・ガルシア・ナヴァロ氏 コメント】

シュビビンマンの全作品が1本にまとめられた形で世に出る! これはゲーマーかつコレクターとして、非常にうれしいできごとです。

ハイスペックのグラフィックスが台頭している時代の中で、まだまだレトロゲームを心の底から愛する人へ贈りたいコレクションなので、ぜひ手に取って遊んでみてください。アクションと楽しさがあふれる、豪徳寺博士のラボから生まれた改造町人ヒーローの物語が、こうして帰ってくるのは夢のような話だと思います。

SDXさんの豪華な仕様で登場する、なつかしさいっぱいのパッケージ版の発売を楽しみにしています。しかも、記念すべき25号目のリリース! おめでとうございます。

最後に、1つのお願いを。かわいいキャラデザなどを担当した亡きうらべ・すう先生、天国からこのリリースを見守ってください! シュビビンマンよ、永遠に!

(C) extreme (C) LLC Shinyuden (C) Ratalaika Games S.L.