最先端のプロアクティブな自動化とオープンデバイス管理を通じてホームネットワーク体験に革命を！独Axiros「未来を革新するAIソリューション」

独Axiros「未来を革新するAIソリューション」

独Axirosは、2025年3月3日、最先端のプロアクティブな自動化とオープンデバイス管理を通じてホームネットワーク体験に革命をもたらすAIソリューションの開発を発表。

アキシロスは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)や通信事業者、企業に対して顧客体験の向上・運用の合理化・ビジネスの成長を促進するスケーラブルなソリューションを20年以上にわたり提供してきました。

シームレスネットワークに対する消費者の需要が高まる中、通信事業者は、運用効率を管理しながら完璧な接続性を提供するというプレッシャーに直面しています。

そのような競争の激しい市場では、小さなサービスの中断や未解決の問題でも、顧客離れにつながる可能性があります。

アキシロスのAIは、そのような問題に対応するためのプロアクティブな問題の検出と解決、ネットワークパフォーマンスの自己最適化、予知保全、およびカスタマーサービスの電話、トラックロール、顧客離れに関連する運用コストの削減に焦点を当てています。

AIによりカスタマーネットワークエクスペリエンスを積極的に改善することで顧客離れを最大20%削減し、顧客からの問い合わせの50%以上をAIとチャットボットで解決できるため、プロアクティブな問題解決により大幅なコスト削減が可能になります。

実際に、アキシロスの自動化ソリューションにより、インドネシアのお客様のネットワーク論理障害コールが29%、ネットワークパフォーマンスコールが25%、トラックロールの数が30%削減されました。

ヨーロッパでは、アキシロスのプロアクティブな管理ソリューションにより、WiFi品質への満足度が81%から95%に増加しました。

アキシロスのマネージングディレクターのショーン・ロシターは、下記のように述べています。

「アキシロスのAIソリューションは、顧客体験と運用効率の向上を目指すサービスプロバイダーにとって、ゲームチェンジャーとなります。

■アキシロス(Axiros)について

アキシロスは、20年以上にわたり、通信業界やその他の業界におけるデバイス管理のためのソフトウェアソリューションのリーディングプロバイダーとして活躍しています。

デバイス管理における卓越性と専門知識に対するアキシロスの評判は、世界中のサービスプロバイダーや機器メーカーから信頼されるパートナーとなっています。

アキシロスは、TR-069やTR-369/USPなどの業界標準を活用して、デバイスとサービスのシームレスな統合と管理を可能にするデバイス管理ソフトウェアの提供を専門としています。

グローバルに展開するアキシロスは、今日のデジタル環境における企業の進化するニーズを満たす革新的なソリューションを提供することに取り組んでいます。

