富山vs甲府 スタメン発表
[3.2 J2第3節](富山)
※14:00開始
主審:Aito Nakagawa
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
DF 88 濱託巳
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 58 武颯
控え
GK 21 大久保択生
DF 41 酒井崇一
MF 7 佐々木陽次
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 17 井上直輝
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 17 土屋巧
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 25 平塚悠知
MF 77 マテウス・レイリア
FW 29 大島康樹
控え
GK 97 東ジョン
DF 3 孫大河
DF 24 佐藤恵介
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 6 小林岩魚
MF 8 中山陸
MF 11 熊倉弘達
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司
※14:00開始
主審:Aito Nakagawa
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
DF 88 濱託巳
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 58 武颯
控え
GK 21 大久保択生
DF 41 酒井崇一
MF 7 佐々木陽次
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 17 井上直輝
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 17 土屋巧
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 25 平塚悠知
MF 77 マテウス・レイリア
FW 29 大島康樹
控え
GK 97 東ジョン
DF 3 孫大河
DF 24 佐藤恵介
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 6 小林岩魚
MF 8 中山陸
MF 11 熊倉弘達
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司