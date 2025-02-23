¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNA¡Ê±ºÅº¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÀÐÀî²íµ¬¡¢DeNA¤Ï¥±¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢¡ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¸å¹¶¡Ë

¡Ê»Ø¡ËÄ¹²¬

¡ÊÆó¡Ë»³ÅÄ

¡Êº¸¡Ë¥µ¥ó¥¿¥Ê

¡Ê»°¡ËÂ¼¾å

¡Ê°ì¡Ë¥ª¥¹¥Ê

¡ÊÊá¡Ë¾¾ËÜÄ¾

¡ÊÍ·¡Ë°ËÆ£

¡Ê±¦¡Ë´Ý»³ÏÂ

¡ÊÃæ¡ËÊÂÌÚ

P.ÀÐÀî

¢¡ DeNA¡ÊÀè¹¶¡Ë

¡Ê±¦¡Ë³á¸¶

¡Ê»Ø¡Ë²ÜÌ¾

¡Êº¸¡Ëº´Ìî

¡ÊÆó¡ËËÒ

¡ÊÊá¡Ë¸ÍÃì

¡ÊÃæ¡Ë·¬¸¶

¡ÊÍ·¡Ë¿¹·É

¡Ê»°¡Ë°æ¾å

¡Ê°ì¡ËµþÅÄ

P.¥±¥¤