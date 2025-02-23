¥ä¥¯¥ë¥È ¡Ý DeNA¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª¡¡ÀèÈ¯¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬¡¢DeNA¡¦¥±¥¤
¡¡23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNA¡Ê±ºÅº¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÀÐÀî²íµ¬¡¢DeNA¤Ï¥±¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¸å¹¶¡Ë
¡Ê»Ø¡ËÄ¹²¬
¡ÊÆó¡Ë»³ÅÄ
¡Êº¸¡Ë¥µ¥ó¥¿¥Ê
¡Ê»°¡ËÂ¼¾å
¡Ê°ì¡Ë¥ª¥¹¥Ê
¡ÊÊá¡Ë¾¾ËÜÄ¾
¡ÊÍ·¡Ë°ËÆ£
¡Ê±¦¡Ë´Ý»³ÏÂ
¡ÊÃæ¡ËÊÂÌÚ
P.ÀÐÀî
¢¡ DeNA¡ÊÀè¹¶¡Ë
¡Ê±¦¡Ë³á¸¶
¡Ê»Ø¡Ë²ÜÌ¾
¡Êº¸¡Ëº´Ìî
¡ÊÆó¡ËËÒ
¡ÊÊá¡Ë¸ÍÃì
¡ÊÃæ¡Ë·¬¸¶
¡ÊÍ·¡Ë¿¹·É
¡Ê»°¡Ë°æ¾å
¡Ê°ì¡ËµþÅÄ
P.¥±¥¤
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÀÐÀî²íµ¬¡¢DeNA¤Ï¥±¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¸å¹¶¡Ë
¡Ê»Ø¡ËÄ¹²¬
¡ÊÆó¡Ë»³ÅÄ
¡Êº¸¡Ë¥µ¥ó¥¿¥Ê
¡Ê»°¡ËÂ¼¾å
¡Ê°ì¡Ë¥ª¥¹¥Ê
¡ÊÊá¡Ë¾¾ËÜÄ¾
¡ÊÍ·¡Ë°ËÆ£
¡Ê±¦¡Ë´Ý»³ÏÂ
¡ÊÃæ¡ËÊÂÌÚ
P.ÀÐÀî
¢¡ DeNA¡ÊÀè¹¶¡Ë
¡Ê±¦¡Ë³á¸¶
¡Ê»Ø¡Ë²ÜÌ¾
¡Êº¸¡Ëº´Ìî
¡ÊÆó¡ËËÒ
¡ÊÊá¡Ë¸ÍÃì
¡ÊÃæ¡Ë·¬¸¶
¡ÊÍ·¡Ë¿¹·É
¡Ê»°¡Ë°æ¾å
¡Ê°ì¡ËµþÅÄ
P.¥±¥¤