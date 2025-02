【築地魚河岸三代目】2月22日 無料公開期間:2月22日より48時間

小学館は本日2月22日より、「築地魚河岸三代目」の全話無料公開をマンガサイト「ビッコミ」にて開始する。期間は2月22日から48時間。

「築地魚河岸三代目」は「ビッグコミック」で連載されていたグルメマンガ。築地市場を舞台にし、素人ながらに老舗仲卸を継ぐことになった赤木旬太郎の奮闘を描く。

本作は旬太郎の絶妙な表情がネット上で人気を博し、ミーム化している作品。インターネットを長く利用してきた人なら、一度は包丁を持った旬太郎の「コラ画像」を見たことがあるだろう。「ビッコミ」公式Xでも、ミーム化を意識した投稿を行っている。

□ビッコミ「築地魚河岸三代目」のページ

【あらすじ】

新鮮な魚のおいしさを余すところなく伝える大傑作!

かつて80年以上にもわたり首都圏の食を支え続けた巨大市場が築地にあった。場所は東京、銀座の隣。そこは夢と人情と美味に満ちた"食のワンダーランド"! 元・銀行マンの赤木旬太郎は、妻の実家が築地魚河岸の老舗仲卸「魚辰」だった関係で、ド素人の身ながら"三代目"を継ぐことになった。魚の目利きはもちろんできない。出来るのは喰うことだけ… 旬太郎の悪戦苦闘が始まった!!

(C)Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.