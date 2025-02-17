¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×3É¤¤¬ºÇ¸å¤ËÀª¤¾¤í¤¤ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÊÄËë 600Ëü¿ÍÄ¶Íè¾ì¡¿ÂæÏÑ¡¦¹âÍº
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë23Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025 Kaohsiung Wonderland¡×¡Ê¹âÍºÅßÆüÍ·³Ú±à¡Ë¤¬16Æü¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÊÄËë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼3ÂÎ¤ÎÂç·¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬½¸¹ç¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù600Ëü¿ÍÄ¶¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
Àè·î25Æü¤Ë°¦²ÏÏÑ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Î3É¤¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¹â¤µ15¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ï¿å¾å¤ËÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¡¢Æ±7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤¦¤µ¤®¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÏÉÖÆ¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÏ¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
ÊÄËë¼°¤Ç¤Ï¡¢¸µ¡¹ÏÑÆâ¤ÎÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤ËÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬Á¥¤Ë¤±¤ó°ú¤µ¤ì¡¢¤¦¤µ¤®¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÖÆ¬Á°¤Ë°ÜÆ°¡£±è´ß¤Ë¤ÏËüÃ±°Ì¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
ÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë¹âÍº»ÔÄ¹¤Ï3É¤¤Ë¡Ö¹âÍºÅßÆüÍ·³Ú±à3µé¸¡Äê¾Ú¡×¤ò¼øÍ¿¤·¡¢3É¤¤Î¹×¸¥¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£»ÔÆâ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï100²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó463²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç½ÉÇñÎ¨¤¬8³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÄËë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï18Ëü¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
Àè·î25Æü¤Ë°¦²ÏÏÑ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Î3É¤¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¹â¤µ15¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ï¿å¾å¤ËÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¡¢Æ±7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤¦¤µ¤®¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÏÉÖÆ¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÏ¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
ÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë¹âÍº»ÔÄ¹¤Ï3É¤¤Ë¡Ö¹âÍºÅßÆüÍ·³Ú±à3µé¸¡Äê¾Ú¡×¤ò¼øÍ¿¤·¡¢3É¤¤Î¹×¸¥¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£»ÔÆâ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï100²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó463²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç½ÉÇñÎ¨¤¬8³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÄËë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï18Ëü¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë