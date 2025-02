【PSストア:スペシャルセール】期間:2月26日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PS Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用ゲームタイトルを対象とした「スペシャルセール」を実施している。期間は2月26日まで。

今回のセールでは「ライザのアトリエ」シリーズや「OCTOPATH TRAVELER II」、「Stellar Blade デジタルデラックスエディション」などがお買い得価格で登場。期間中は対象タイトルを最大85%OFFで購入できる。

なお、一部タイトルでセール期間が異なる場合があるため、購入の際はセール価格が適用されているかなどを商品ページにて確認してほしい。

セール対象商品(一部)

ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~

価格:8,580円 → 4,290円(50%OFF)

OCTOPATH TRAVELER II

価格:7,800円 → 3,900円(50%OFF)

Stellar Blade デジタルデラックスエディション

価格:9,980円 → 7,684円(23%OFF)

